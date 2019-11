Der Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen lässt Teile der Kanalisation in Bantorf, Hohenbostel und Winninghausen sanieren. Jetzt hat die Stadtentwässerung erklärt, mit welcher Technik sie die Kanäle reparieren wird. Im Vorfeld hatte sie per Kamera festgestellt, an welchen Stellen der Beton besonders porös ist.