Kirchdorf

Barsinghausens Sportvereine stemmen sich gegen den Mitgliederschwund in der Corona-Krise und lassen sich neu entdecken – bei den ersten Sportentdeckertagen in der Deisterstadt. Unter Federführung des Sportrings öffnen sich 20 der insgesamt 34 angeschlossenen Vereine bis zum 11. September auf ihren jeweiligen Anlagen für Besucher und stellen ihre Sportarten zum Kennenlernen vor. Zum Auftakt der Entdeckertage beteiligten sich am Sonntag bereits 17 Vereine mit einem umfangreichen Informations- und Mitmachangebot im Schulzentrum Am Spalterhals sowie im Deisterbad.

Der sechsjährige Lukas zeigt gemeinsam mit Trainerin Claudia Thieme seine Fähigkeiten im Judosport. Quelle: Frank Hermann

„Weil im Lockdown der Sportbetrieb nicht mehr funktionierte, haben viele unserer Vereine spürbare Verluste bei den Mitgliederzahlen hinnehmen müssen“, sagte der Sportringvorsitzende Berthold Kuban. Alle 34 Vereine des Sportrings verloren im Vorjahr rund 900 Mitglieder, die Gesamtzahl sackte von zuvor 9500 auf 8600. Nun will der Sportring gegensteuern und möglichst viele Menschen dazu motivieren, die Vielfalt des Barsinghäuser Sports für sich zu entdecken.

Sportmesse zum Auftakt

Bürgermeister Henning Schünhof lobte zur Eröffnung am Sonntag die Idee einer gemeinschaftlichen Werbeaktion, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder an die Vereine heranzuführen. Bei der kleinen Sportmesse zum Auftakt im Schulzentrum und Deisterbad konnten sich die Besucher einen Überblick über die Sportarten verschaffen – von Fuß- und Handball über Kanupolo, Fechten, Judo, Dart, Schach und Schießen bis zum Boule und Schwimmen.

Die achtjährige Munia interessiert sich für den Fechtsport im TSV Kirchdorf. Christel Menneking gibt Erläuterungen. Quelle: Frank Hermann

Sportlich neu orientieren will sich zum Beispiel die achtjährige Munia, die im Corona-Lockdown mit Schwimmen und Wing-Tsun-Kampfkunst aufhören musste. „Jetzt will ich aber wieder Sport machen“, sagt das Mädchen und hat einen neuen Favoriten: Das Fechten im TSV Kirchdorf. Am TSV-Stand ließ sich Munia von der stellvertretenden Spartenleiterin Christel Menneking mit dem richtigen Umgang mit der Fechtausrüstung vertraut machen.

Neue Mitglieder fehlen

„Fechten ist zwar eine Randsportart, aber wir spüren nach Corona schon ein steigendes Interesse“, betont die Sparten-Vize. Im Lockdown sei es dagegen nahezu unmöglich gewesen, neue Mitglieder zu gewinnen und damit die normale Fluktuation in der Mitgliederschaft auszugleichen. Nur wenigen Vereinen in der gesamten Region sei es gelungen, ohne Austritte über die Runden zu kommen. „Aber das eigentliche Probleme besteht darin, dass keine neuen Mitglieder in die Vereine gegangen sind“, erläutert der Kirchdorfer TSV-Vorsitzende Uwe Menneking. Daher seien die Entdeckertage ein guter Ansatz, wieder mehr Leute für den Sport zu gewinnen.

Der zehnjährige Till aus Holtensen hat dem Calenberger Canoe Club auch in Corona-Zeiten die Treue gehalten. Quelle: Frank Hermann

Zusammen mit ihrem Vater Detlef Deutzer hat auch die siebenjährige Inga am Sonntag die Gelegenheit genutzt, verschiedene Sportangebote für sich auszuprobieren. „Sie braucht etwas zum Auspowern, um ihre Energie sinnvoll einzusetzen. Vielleicht finden wir hier die richtige Sportart“, sagt Detlef Deutzer, während Inga in einem Kanu des Calenberger Canoe Clubs (CCC) Platz genommen hat und von CCC-Vorstandsmitglied Jörg Dreher erste Einweisungen in den Kanupolosport erhält.

„Ich habe viel zu Hause trainiert, das war okay“

Der Canoe Club selbst sei bislang relativ schadlos durch die Corona-Krise gekommen, versichert Dreher. Dank eines umfassenden Onlineangebots sei es gelungen, die Kanusportler beisammen zu halten: „Alle haben Paddel und Ball zu Hause gehabt, um Trockenübungen im Privaten machen zu können.“ Diese Möglichkeit nutzte unter anderem der zehnjährige Till aus Holtensen, der seit etwa drei Jahren zum CCC gehört. „Ich habe viel zu Hause trainiert, das war okay.“

Tobias Stichtenroth von den Dartskulls erläutert der Ratsvorsitzenden Claudia Schüßler den Umgang mit den Dartpfeilen. Quelle: Frank Hermann

Auf Onlinetraining setzten zum Beispiel auch die Judoka des TSV Barsinghausen, um den Kontakt zu den Sportlern aufrecht erhalten zu können. Zudem hat Trainerin Claudia Thieme die kleine TSV-Halle am Waldstadion für Training auf Abstand in festen Kleingruppen nutzen können. „Aber das war schon eine große Herausforderung“, sagt die Trainerin. Immerhin sei es gelungen, die rund 50 Kinder und 25 Erwachsenen in der Sparte zu halten.

An den Entdeckertagen beteiligen sich auch die Dartspieler der Dartskulls sowie die Schachfreunde Barsinghausen. Beide Vereine kamen glimpflich durch die Corona-Krise, „denn jeder Dartspieler hat eine eigene Scheibe zu Hause“, sagt Tobias Stichtenroth von den Dartskulls. Auch Onlinetraining und -turniere seien hilfreich gewesen. „Aber auch unser Verein lebt von den Eins-zu-Eins-Spielen direkt vor der Scheibe“, betont der Dart-Experte.

Der Sportringvorsitzende Berthold Kuban (links) und Bürgermeister Henning Schünhof eröffnen die Sportentdeckertage. Quelle: Frank Hermann

Auskunft zu den weiteren Angeboten der Vereine innerhalb der Sportentdeckertage bis zum 11. September gibt es auf der Internetseite des Sportrings unter www.sportring-barsinghausen.de.

Von Frank Hermann