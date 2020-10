Barsinghausen

Schweren Herzens hat der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen den großen Laternenumzug im November absagen müssen – als Folge der Corona-Krise mit ihren Hygiene- und Abstandsregelungen. Damit fällt zum ersten Mal seit der Premiere vor mehr als zehn Jahren der zweitgrößte Laternenumzug in der Region Hannover aus. Stattdessen ruft der Marketingverein mit Unterstützung der Stadtsparkasse und der Kunstschule Noa Noa alle Kinder zu einem Laternenbastelwettbewerb auf, um zur Martinszeit stimmungsvollen Lichterglanz in die Geschäfte der Innenstadt zu bringen.

Zuletzt kamen immer rund 1000 Kinder mit ihren Laternen zum Umzug. Gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Freunden zogen die Jungen und Mädchen fröhlich singend durch die Stadt, begleitet von Feuerwehrmusikern. „Nur der Umzug in Hannover hatte noch mehr Teilnehmer. Darum ist es uns richtig schwer gefallen, dieses schöne Event in diesem Jahr wegen Corona abzusagen“, sagt Martin Wildhagen, Marketingleiter der Stadtsparkasse.

Bastelwettbewerb für Kinder

Damit der Spaß nicht ganz verloren geht, richtet der Marketingverein zusammen mit der Sparkasse und mit Noa Noa nun den Bastelwettbewerb für Kinder aus. Wer mitmachen will, kann seine selbst gebastelten Laternen von Montag bis Donnerstag, 2. bis 5. November, zwischen 8.30 und 17 Uhr in der Druckerei Weinaug, Bahnhofstraße 5, abgeben. Unter allen Teilnehmern werden dann fünf Preisträger ausgelost, die jeweils einen Kindergeburtstag in der Kunstschule Noa Noa gewinnen.

„Da können die Kinder dann in unserer Kreativwerkstatt in der Kulturfabrik Krawatte töpfern, malen, zeichnen und vieles mehr“, kündigt Noa-Noa-Leiter Frank Plorin an. Maximal acht Personen dürfen an diesen Geburtstagsfeiern teilnehmen.

Alle eingereichten Laternen werden in der Martinswoche vom 7. bis zum 14. November in den Schaufenstern der Innenstadtgeschäfte zu sehen sein. „Danach dürfen die Kinder dann ab Montag, 16. November, ihre selbst gebastelten Laternen wieder in der Druckerei Weinaug abholen und mit nach Hause nehmen“, sagt Marketingmanagerin Meike Poutrain.

Von Frank Hermann