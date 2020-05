Verein präsentiert Kunst und Künstler im Internet

Barsinghausen

Auf neue Wege muss sich der Kunstverein (KV) Barsinghausen einstellen, um in den Zeiten von Corona eine geeignete Plattform für Kunst und Kulturschaffende zu finden. Weil zunächst alle für 2020 geplanten Ausstellungen in der Kulturfabrik Krawatte abgesagt worden sind, nutzt der Verein nun verstärkt Onlineangebote zur Kunstvermittlung. Den Auftakt machen zehn Mitglieder des Kunstvereins, die ihr künstlerisches Arbeiten und sich selbst in persönlichen Porträts vorstellen – auf Facebook und auf der KV-Internetseite.

Verein will Kunst öffentlich präsentieren

„Für uns stellt sich in der Corona-Krise die Frage, wie wir angesichts der Einschränkungen weiterhin noch Kunst öffentlich präsentieren können“, sagt der Vereinsvorsitzende Carsten Hettwer. Ausstellungen und andere Veranstaltungen mit Publikum in der Kulturfabrik Krawatte seien derzeit nicht möglich. Darum hat der Kunstverein sowohl die ursprünglich für April und Mai geplante Ausstellung „Thie Times“ mit Arbeiten junger Nachwuchskünstler als auch die Mitgliederausstellung unter dem Titel „Vom Suchen und Finden“ vorerst auf das Jahr 2021 verschoben.

Anzeige

Dorothea Welzel stellt sich unter anderem mit diesem Künstlerselbstporträt im Onlineprojekt vor. Quelle: Privat

Weitere NP+ Artikel

Als Alternative zur Ausstellung in der Krawatte-Galerie hat der Verein für seine künstlerisch tätigen Mitglieder, die sich mit ihren Werken am Suchen und Finden beteiligen wollten, ein Forum im Internet geschaffen. Zehn KV-Künstler zeigen auf der Internetseite www.kv-barsinghausen.eu und auf Facebook Einblicke in ihren künstlerischen Arbeitsprozess und zeigen Bildausschnitte ihrer Werke mit erläuternden Texten.

Persönliche Porträts

„Auf diese Weise sind ganz persönliche Porträts der Künstlerinnen und Künstler aus unserem Verein entstanden“, erläutert Jutta Dahle vom Kunstverein Barsinghausen. Sie spricht von Anregungen, solche Krisenzeiten zu überbrücken. Hilfreich seien dabei das Neudenken, das Tun und Machen; die Beschäftigung mit Dingen, die Spaß bereiten.

Nach Einschätzung von Carsten Hettwer gehen die Themenbereiche von Kunst und Kultur derzeit im öffentlichen Diskurs weitgehend verloren. „Künstler haben einen ganz schwierigen Stand, sich Gehör zu verschaffen innerhalb der Corona-Debatte“, sagt Hettwer.

Auch Rita Taticek, die sich an der Mitgliederausstellung "Vom Suchen und Finden" beteiligen wollte, macht beim Online-Projekt des Kunstvereins mit. Quelle: Privat

Zu den neuen KV-Projekten gehöre auch ein sogenannter Kunstpfad, der zu verschiedenen Standorten mit Kunstwerken und Denkmälern im öffentlichen Raum der Stadt Barsinghausen führe. Als Beispiele nennt Hettwer die Stelen und Assemblagen von Hannes Meinhardt, die Skulpturen von Peter Lechelt und von Christoph Zduij, die Stolpersteine von Günter Demnig, die Fenster von Kurt Sohns in der Klosterkirche sowie die Mosaiksofas und das Wohnzimmer im Freien der Kunstschule Noa Noa.

Moderne Technik könne auch diesen Kunstpfad begleiten – eventuell als App oder mit anderen Onlinehelfern, damit Interessenten sich auf dem Smartphone oder Tablet eine ganz individuelle Kunstpfadroute zusammenstellen können. „Da sind noch nicht alle Fragen geklärt. Momentan suchen wir noch die Kunststationen aus“, betont der Vereinsvorsitzende.

Mitglieder bleiben dem Verein treu

Der Kunstverein selbst hat in der Corona-Krise bislang keine Kündigungen von Mitgliedern erhalten. Laut Carsten Hettwer liegt deren Zahl konstant bei rund 130. Neue Mitglieder erhalten zudem einen Bonus: Wer bis Weihnachten 2020 in den Verein eintritt, muss für die Jahre 2020 und 2021 keine Beiträge zahlen.

CORONABOX Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann