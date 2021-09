Großgoltern

Die Freibadsaison ist vorbei. Am Sonntag hatte das Golterner Schwimmbad das letzte Mal geöffnet. Die Bilanz: 14.022 Besucher – „das ist okay für den durchwachsenen Sommer“, sagt Schwimmmeisterin Antje Berkenkamp. Und okay für Corona. Mehr als 600 Gäste gleichzeitig durften wegen der Auflagen nicht aufs Gelände. Aber so viele wurden es eh nur an richtig heißen Tagen über 30 Grad, „und davon hatten wir diesen Sommer nicht wirklich viele“, sagt Berkenkamp. 900 Badegäste über den Tag verteilt war in dieser Saison die Spitze. In einer normalen Saison ohne Corona-Auflagen waren es schon mal an die 1300.

Trotz Corona-Auflagen: An heißen Sommertagen war das Freibad gut besucht. Quelle: Jennifer Krebs

Seit 18 Jahren kümmert sich ein privater Betreiberverein um das Freibad Goltern. Der Vorstand bedankt sich bei den Badegästen, seinen Sponsoren und den fleißigen Helfern, die ihn tatkräftig unterstützen. Doch nicht alles ist gut gelaufen in dieser Saison.

Nächtlicher Vandalismus

Alles andere als schön ist: Zuletzt gab es nachts des Öfteren ungebetene Gäste im Freibad Goltern, die randalierten und ins Bistro Blubb und ins Kassenhaus eingebrochen sind. Gestohlen wurde nichts, aber der Schaden war da. Gegenstände wurden in das Becken geschmissen: Rettungsstangen, Schwimmleinen, ein Verbandskasten. Der alleine kostete 200 Euro. Am letzten Wochenende wurden dem Freibad die Desinfektionsspender geklaut, dies alles sei „ohne Worte“, finden die Betreiber.

Dass jemand nachts verbotenerweise über den Zaun klettert und eine Runde schwimmen geht, komme schon mal vor, sagt die Schwimmmeisterin. Das habe es auch schon immer gegeben. Doch so schlimm wie zuletzt, dass Dinge mutwillig kaputt gemacht werden, sei es lange nicht gewesen.

Die Polizei weiß Bescheid

Auf Facebook wandten sich die Mitarbeiter zornig an die Bevölkerung. „Hör mal... warum beklaust du uns? Seit über einem Jahr investieren wir Kraft, Zeit und viel Geld, damit wir einigermaßen gut durch die Corona-Zeit kommen, und du schraubst uns die Halter für die Desinfektionsmittel ab. Schäm dich und halte dich von uns fern. Wir brauchen solche Leute wie dich nicht hier“, heißt es dort. Und weiter: „Wer etwas beobachtet, gesehen, gehört oder so ein Teil angeboten bekommen hat... meldet euch doch bitte bei uns.“

Die Empörung auf Facebook über den nächtlichen Vandalismus ist groß. Bei der Polizei ist Anzeige erstattet worden. „Wir werden etwas unternehmen“, sagt Berkenkamp. Damit das Freibadgelände im Dunkeln besser von den Nachbarn einzusehen ist, sollen die Scheinwerfer an den Becken nachts an bleiben. Auch über eine Videoüberwachung denken die Freibadbetreiber nach. Eine gescheite Kamera koste allerdings einen Haufen Geld, sagt Berkenkamp.

Nun wird aber erst einmal alles winterfest gemacht, und die Vorbereitungen für die anstehenden Sanierungsarbeiten werden getroffen. An der Edelstahlrutsche sollen neue Fallschutzmatten verlegt und Sitzbänke müssen gewartet werden. Das Planschbecken bekommt eine neue Chloranlage.

Hundeschwimmen im Oktober

Nach dem Ende der Freibadsaison dürften am Wochenende 2. und 3. Oktober noch einmal alle Hunde planschen gehen – an dem Sonnabend ab 11 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 50 Cent pro Fuß und Pfote. Mitgebracht werden sollten der Impfpass des Hundes und auch Tütchen, um die Hinterlassenschaften einsammeln zu können. Es gilt die 3-G-Regel, Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Das Bistro ist beim Hundeschwimmen geöffnet.

Von Jennifer Krebs