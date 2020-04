VHS Calenberger Land peilt einen Neustart für den 7. Mai an

Barsinghausen

In der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land steht der Bildungsbetrieb seit dem 14. März wegen der Corona-Krise still. Hoffnungen auf einen Neustart der Kurse und Seminare noch im April haben sich zerschlagen. VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn peilt nun einen Wiederbeginn des Unterrichtes für den 7. Mai an – unter Einschränkungen wegen der aktuellen Schutzvorgaben. Dann könnte die Volkshochschule wohl auch die finanziellen Einbußen aus eigenen Rücklagen decken.

Weil alle rund 760 Bildungsangebote aus dem Frühjahrssemester 2020 ausfallen und die Teilnehmerbeiträge fehlen, muss die VHS jeden Monat einen finanziellen Verlust von rund 120.000 Euro verkraften. Für einen gewissen Zeitraum lässt sich dieses Minus laut Prasuhn aus den VHS-Rücklagen ausgleichen – bis zu einer Größenordnung von insgesamt 400.000 Euro. Dann wären die Ersparnisse aufgebraucht.

Geschäftsführer und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Bei finanziellen Verlusten über diese Marke hinaus müssten die sechs Trägerkommunen einspringen Dazu gehören die Städte Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Springe und Seelze sowie die Gemeinde Wennigsen. „Alle Kommunen haben in einem Gespräch diese Woche das ermutigende Signal gegeben: Wir stehen zu unserer Volkshochschule“, sagt der Geschäftsführer. Über finanzielle Zuwendungen müssten jedoch in jedem Fall die jeweiligen Räte einen Beschluss fassen.

Derzeit in Kurzarbeit: VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn und die VHS-Mitarbeiter. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Um Kosten einzusparen, befinden sich der Geschäftsführer und die rund 30 festangestellten VHS-Mitarbeiter seit wenigen Tagen in Kurzarbeit. Dennoch laufen die internen Vorbereitungen für einen Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in abgespeckter Form und unter strengen Hygieneregeln am Donnerstag, 7. Mai.

Neue Zielgruppen durch Onlinekurse gewinnen

Dabei gehe es unter anderem um die Raumaufteilungen und um die Größe der Kurse. „Wir arbeiten an einer Planung, die Sicherheit schafft. Aber es bleibt natürlich auch abzuwarten, ob alle Teilnehmer diese Restriktionen und diese völlig neuen Rahmenbedingungen für Bildungsangebote in den Zeiten von Corona mittragen“, sagt der Geschäftsführer, der von einem intensiven Austausch mit anderen Volkshochschulen berichtet.

Ausweiten wolle die VHS zudem ihre Online-Möglichkeiten mit virtuellen Kursräumen am Bildschirm. Im Idealfall, so die Hoffnung des Geschäftsführers, ließen sich auf diesen Weise sogar ganz neue Zielgruppen für die VHS gewinnen. Andererseits sei davon auszugehen, dass sich nicht alle VHS-Schüler für virtuellen Unterricht begeistern. Zudem müssten vorab die Dozenten zum Teil geschult und die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. „Wenn wir etwa 50 Kurse auf online umstellen können, dann wäre das ein immenser Erfolg“, so Prasuhn.

Ungewissheit bleibt

Mit Blick auf das Herbstsemester 2020 stehe die Volkshochschule ebenfalls vor großen Ungewissheiten. Prasuhn sieht die Gefahr, dass sich der Programmentwurf für die zweite Jahreshälfte wegen der Corona-Krise nicht realisieren lässt. Denn die Bildungsarbeit werde auch über den Sommer hinaus fundamentalen Veränderungen ausgesetzt sein. „Aber wir wissen nicht, was genau auf uns zukommt und ob wir dann zumindest ab 2021 wieder in normales Fahrwasser kommen“, sagt der Geschäftsführer.

