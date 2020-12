Barsinghausen

Tiefe Einschnitte im Kursangebot und ein Rückgang bei den Teilnehmerzahlen als Folgen der Corona-Krise setzen der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land erheblich zu. Zwar kommt die VHS mit einem Finanzminus von etwa 300.000 Euro für 2020 noch glimpflich davon, allerdings nur zum Preis eines Bildungsangebots auf Sparflamme. Geschäftsführer Kersten Prasuhn warnt: „Der Schrumpfungsprozess ist existenzgefährdend.“

Rückgang um ein Drittel

Um mehr als ein Drittel sind im Corona-Jahr sowohl die Unterrichtsstunden als auch die Teilnehmerzahlen in der VHS eingebrochen. Im Frühjahr musste sie für zwei Monate schließen, danach lief das Kursangebot nur unter erheblichen Einschränkungen allmählich wieder an. Mit dem Teil-Lockdown seit dem 2. November hat die kommunale Bildungseinrichtung alle Präsenzkurse aus den Bereichen Bewegung, Gesundheit und Singen erneut ausgesetzt.

„Weniger Kurse und weniger Teilnehmer bedeuten natürlich auch weniger Einnahmen. Diese Verluste haben wir einigermaßen kompensieren können durch die Einsparung von etwa 200.000 Euro in der Kurzarbeit. Allerdings sind damit auch Gehaltseinbußen bei unseren Mitarbeitern von rund 100.000 Euro verbunden“, erläutert Prasuhn und spricht von einem „zweischneidigen Schwert“. Einerseits habe die VHS unter Corona-Bedingungen kein schlechteres Haushaltsergebnis als in den Vorjahren abgeliefert und somit ihre Handlungsfähigkeit bewahrt, andererseits sei die Bildungssubstanz zurückgefahren worden.

Große Herausforderung

In diesem Zwiespalt sieht Prasuhn eine große Herausforderung für alle Volkshochschulen: Sich finanziell zu konsolidieren, aber dabei den drohenden Schrumpfungsprozess aufhalten. Stets unter dem Vorbehalt, eine weitere Entwicklung der Corona-Krise nicht abschätzen zu können.

Für 2021 hat die VHS einen Haushalt mit rund 700.000 Euro weniger Kurseinnahmen als 2020 kalkuliert. Auf der Ausgabenseite stehen deutlich verringerte Honorare für die Dozenten in einer Größenordnung von etwa 400.000 Euro. Die Lücke von 300.000 Euro will die VHS mithilfe von Kurzarbeitergeld und Corona-Zuschüssen schließen.

Neue Ideen: Hybridkurse

Neue Ideen zur weiteren Digitalisierung des Kursangebots und zur Erweiterung der VHS-Zielgruppen sollen die Einrichtung für die Zukunft fit machen. Soll plant sie unter anderem damit, sogenannte Hybridkurse anzubieten. Dabei handelt es sich um Angebote mit Präsenzunterricht, die zusätzlich auch eine Onlineteilnahme ermöglichen. „Unsere Idee sind digitale Fensterplätze: Kursteilnehmer erhalten an diesen virtuellen Fenstern die Möglichkeit, per Videozuschaltung den Präsenzkurs mitzuverfolgen“, kündigt der Geschäftsführer an.

Angebote für junge Menschen

Außerdem will die VHS verstärkt nach Mitteln und Wegen suchen, um sich mit ihrem Bildungsangebot jungen Menschen interessanter zu machen. Dabei geht es laut Prasuhn darum, die Beteiligung junger Erwachsener zu fördern und deren Bedürfnisse stärker zu berücksichtigen. In einem weiteren Schritt will die VHS künftig auch auf junge Start-up-Unternehmen zugehen und sie begleitend unterstützen. „Unser Ziel ist es, eine junge Zielgruppe auf Augenhöhe anzusprechen“, betont der Geschäftsführer.

Von Frank Hermann