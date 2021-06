Barsinghausen

Fahrerflucht hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte am Freitag im Parkhaus an der Glockenstraße in Barsinghausen begangen. Nach Angaben der Polizei wurde zwischen 11.45 und 13.52 Uhr ein grauer Mazda CX5 im Bereich des hinteren rechten Kotflügels zerkratzt und eingedrückt. Es entsteht ein Schaden von etwa 2500 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 523115 zu melden.

Von Jennifer Krebs