Barsinghausen

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz an der Zufahrt zum Abenteuerspielplatz Klein Basche ein dort abgestelltes Auto angefahren und beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei hatte die geschädigte Autofahrerin gegen 9 Uhr ihren VW Fox neben dem Spielplatz an der Nordstraße geparkt. Als sie gegen 10.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie eine Beule in der Fahrertür sowie Lackschäden. Die Polizei konnte an der beschädigten Tür rötliche Farbpartikel sicherstellen, die vermutlich von dem Unfallfahrzeug stammen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer