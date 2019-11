Unbekannte zerstören Fensterscheiben von Gaststätte und Auto

Barsinghausen

Gleich zwei Mal musste die Polizei am Wochenende wegen Sachbeschädigungen ausrücken. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hatte ein Unbekannter mehrere Fenster einer Gaststätte am Deisterplatz mit Steinen eingeworfen. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. Am Sonnabend haben Unbekannte in frühen Morgenstunden an der Hannoverschen Straße einen abgestellten Honda beschädigt. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Autos ein, stahlen laut Polizei aber offensichtlich nichts aus dem Wagen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha