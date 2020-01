Barsinghausen

Unbekannte Täter haben am Sonnabend in der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr das vordere Kennzeichenschild eines Autos der Marke VW abmontiert und gestohlen. Der Wagen parkte zu diesem Zeitpunkt an der Bergstraße. Das Kennzeichen lautet H-SD 7400. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Sarah Istrefaj