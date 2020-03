Unbekannte beschädigen Autos – Polizei sucht Zeugen

Barsinghausen

Gleich zweimal sind am Wochenende Autos im Stadtgebiet von Barsinghausen beschädigt worden. Unbekannte haben am Freitag zwischen 11.50 und 12.45 Uhr den linken Vorderreifen eines Mitsubishi, der an der Kirchdorfer Straße stand, mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, haben Unbekannte zudem die rechte Seite eines Ford, der in der Berliner Straße geparkt war, großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05105) 5230.

Von Lisa Malecha