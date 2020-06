Barsinghausen

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) aus Barsinghausen hat sich den Freien Wählern ( FW) im Landesverband Niedersachsen angeschlossen. Auf diese Weise will sich die in der Lokalpolitik verankerte UWG künftig stärker auf überregionaler Ebene engagieren. Für die FW bietet der Zusammenschluss nach Einschätzung des Landesvorsitzenden Arnold Hansen die Chance, sich eine breitere Basis auf kommunaler Ebene zu verschaffen. „Politisch sind wir schließlich alle aus einem Stall“, sagt Hansen.

„Lassen uns nicht reinreden“

„Unsere politische Arbeit hier vor Ort in Barsinghausen bleibt vom Eintritt in die Freien Wähler unberührt. Da lassen wir uns von übergeordneten Gremien auch in Zukunft nicht reinreden“, erläutert Markus Neugebauer von der zweiköpfigen UWG-Ratsfraktion.

Viele Anhänger der 2001 gegründeten UWG vermissten laut Neugebauer in der Vergangenheit jedoch die Möglichkeit, auch auf überregionaler Ebene eine Wahlmöglichkeit nach Vorbild der Barsinghäuser Wählergemeinschaft zu erhalten. „Bei den Freien Wählern fühlen wir uns mit unserer unabhängigen Politik gut aufgehoben“, betont Neugebauer.

Von Erfahrungen profitieren

Der Zusammenschluss mit einer Ausweitung des politischen Engagement bedeute zwar eine politische Mehrarbeit für die rund 15 UWG-Mitglieder aus der Deisterstadt. Im Gegenzug profitiere die Gemeinschaft von den Organisationsstrukturen und Erfahrungen der Freien Wähler auf Landes- und Bundesebene.

Der FW-Landesvorsitzende Arnold Hansen aus Ganderkesee und der Kreisvorsitzende Andreas Bielstein aus Garbsen setzen umgekehrt darauf, die Freien Wähler verstärkt in der Lokalpolitik zu etablieren. „Wer eine bürgernahe Politik in den kommunalen Parlamenten vor Ort betreibt, der erhält auch das Vertrauen der Wähler“, sagt Hansen, der in seinem Landesverband die Gründung weiterer Ortsgruppen vorantreiben will.

UWG macht bei Regionswahl mit

Für die Regionswahl im Jahr 2021 stellen die Freien Wähler laut Hansen im nächsten Frühjahr ihre Kandidatenliste auf – dann voraussichtlich auch unter Beteiligung der UWG: „Wir werden dann den hiesigen Wahlbereich ordentlich beackern“, kündigt Markus Neugebauer an.

Von Frank Hermann