Das Tiefbauamt in der Barsinghäuser Stadtverwaltung ist stolz auf die große Zahl der in den vergangenen Monaten umgesetzten Straßen- und Brückenbauprojekte. Nach einer ersten Bilanz hat das Amt zwischen Anfang November 2019 und Ende November dieses Jahres insgesamt 33 Bauvorhaben abgeschlossen. Dabei sei eine Summe von rund 4,6 Millionen Euro umgesetzt worden, sagt Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann. Besonders bemerkenswert sei das, weil noch immer mehrere Stellen in der Tiefbauverwaltung unbesetzt seien.

In der Liste der jüngst abgeschlossenen Vorhaben stehen mehrjährige Projekte wie etwa die Umgestaltung der Osterstraße und der Umbau der ersten Wohnstraßen im Sanierungsgebiet in der Nordstadt, aber auch eine Vielzahl an kleineren Bauarbeiten, von denen nur die jeweiligen Anlieger profitieren. Der Umbau der Osterstraße hat am Ende 1,04 Millionen Euro gekostet. Für die Umgestaltung der Eichendorffstraße, des Fritz-Reuter-Platzes und des Heinrich-Heine-Platzes zu verkehrsberuhigten Bereichen ohne Bordsteine hat das Tiefbauamt rund 775.000 Euro investiert.

Neue Asphaltdecken für elf Straßen

Ein weiteres größeres Projekt in der Kernstadt war die Sanierung von Teilen der Calenberger Straße mit dem Bau einer Ampel an der Zufahrt zum neuen Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel für insgesamt rund 283.000 Euro. In diesem Jahr ist in der Kernstadt auch die lange geplante Befestigung des kleinen Parkplatzes an der Straße Volkers Hof für rund 157.000 Euro erledigt worden.

Zu den eher kostengünstigen Vorhaben in der Kernstadt gehörten die Entschlammung des Ziegenteiches mit einem Saugboot für rund 24.000 Euro und die Modernisierung des Wohnmobilstellplatzes auf dem Zechengelände für 37.000 Euro.

Die Stadt Barsinghausen hat den Ziegenteich in der Stadtmitte aufwendig entschlammen lassen. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Insgesamt elf Wohn- und Verbindungsstraßen in Bantorf, Eckerde, Egestorf, Göxe, Hohenbostel, Langreder und Stemmen hat das Tiefbauamt in diesem Jahr mit neuen Asphaltdecken versehen lassen. Die Gesamtkosten dafür beziffert Dettmann auf rund 713.000 Euro.

Die kleinste Baumaßnahme in der Bilanz des Tiefbauamtes für das zurückliegende Jahr ist die Aufstellung von drei großen Kreuz-Skulpturen des verstorbenen Eisenbildhauers Hannes Meinhard für 9700 Euro auf dem Barsinghäuser Waldfriedhof.

Dettmann rechnet vor, dass die Projekte von seiner derzeit insgesamt neunköpfigen Mannschaft von Ingenieuren, Garten- und Landschaftsbauern und Verwaltungskräften begleitet und betreut worden seien. Sieben weitere Stellen aber seien derzeit im Tiefbauamt unbesetzt. Dringend gesucht werden demnach fünf Ingenieure und zwei Garten- und Landschaftsbautechniker.

