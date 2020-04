Trotz Corona: Sportvereine blicken optimistisch in die Zukunft

Barsinghausen

Die Gefühlslage von Thomas Struß beschreibt die aktuelle Lage bestens. „Ich hoffe, dass es bald wieder normal weitergeht. Ich kann das Zugband nicht mehr sehen“, sagt der Vorsitzende des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB) und lacht. Weil der Sportbetrieb überall ruht und auch vorerst wegen der Corona-Krise vonseiten der Behörden verboten bleibt, müssen alle Vereine derzeit pausieren – vor allem die Schwimmer sitzen auf dem Trockenen. Die Aktiven machen daheim oder im Garten entsprechend Trockenübungen mit Zugbändern oder anderen Materialien. „Unsere Trainer haben viele Aufgaben und Pläne online mitgeteilt“ sagt Struß.

Barsinghäuser Schwimmer sind seit vier Wochen ohne Wasser

Die Schwimmer trifft die Corona-Pause jetzt zum Ende der Hallensaison – sie nutzen das Deisterbad ganzjährig, demnächst beginnt die Freiluftsaison. Außerdem finden Schwimmkurse in der Adolf-Grimme-Schule statt. „Seit vier Wochen konnten wir nicht mehr ins Wasser.“ Auch eine Benutzung des Kraftraums ist nicht möglich. Der SCB hat 350 Mitglieder. Bislang gab es noch keine Anfragen nach einer Aussetzung der Beiträge. „Ich sehe das auch skeptisch. Denn wir häufen kein Geld an, sondern stecken alles wieder in den Sport und leben ohnehin von der Hand in den Mund.“

Auch beim TSV Egestorf ruht der Betrieb. „Wir nutzen die Zeit jetzt für die Pflege der Anlage durch unsere Platzwarte – denn die Natur macht keine Pause“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Krone. Derzeit prüfe der Verein, „ob sich Onlineangebote für die Mitglieder lohnen und wie das ablaufen würde – beispielsweise mit Fitnessübungen“. In der nächsten Woche zieht der Verein turnusmäßig die Mitgliedsbeiträge ein. Bislang sind Krone keine Härtefälle bekannt. „Aber auch dafür würden wir eine Lösung finden, pauschale Regelungen können wir aber nicht machen.“ Der Vorsitzende verweist darauf, dass der Verein weiterhin laufende Kosten habe für Gebäude und Anlagen und dafür auch die Mitgliedsbeiträge zweckgebunden eingesetzt werden laut Satzung. „Sonst würden wir bald in Schieflage geraten.“

Stundungen auch im Normalbetrieb möglich

Auch beim TSV Barsinghausen hat es angesichts des ruhenden Sportbetriebs noch keine Ansinnen auf Rückerstattung der Beiträge gegeben, wie der Vorsitzende Klaus-Jürgen Dallmann berichtet. Er könne sich aber vorstellen, dass die Corona-Krise für einen zeitlichen Verzug sorge und sich im Mai oder Juni Mitglieder melden, die arbeitslos oder in Kurzarbeit seien. „Einen Aufschub von Beiträgen haben wir ohnehin im Programm, wenn beispielsweise ein Student für ein Jahr woanders hingeht und bei entsprechenden Nachweisen beitragsfrei gestellt wird“, sagt der Vorsitzende. Am 24. April hätte beim TSV Barsinghausen die Jahresversammlung ausgerichtet werden sollen, sie soll nun Ende Mai nachgeholt werden.

Gesperrt: Im Barsinghäuser Waldstadion sind derzeit nur die Platzwarte aktiv, die sich um den Rasen kümmern. Quelle: Stephan Hartung

Beim Volkssportverein (VSV) Hohenbostel hätten „einige Mitglieder angefragt, wie es rechtlich aussieht“, sagt der Vorsitzende Sven Heindorf. Eine Verschiebung der Beiträge biete man an bei persönlichen Problemen wie Kurzarbeit und ähnlichen Belastungen. Intern gibt es bereits Änderungen durch Corona. Die Angestellten des Vereins, die sich um Reinigung, Platzpflege oder Kabinen kümmern, haben die Anzahl ihrer Arbeitsstunden reduziert. Der Verein komme aktuell gut durch die Krise, sagt Heindorf, auch wenn noch zwei Darlehen abzubezahlen seien. In der jüngeren Vergangenheit hatte der VSV sein Tennisheim neu aufgebaut und zudem Geld in die Sanierung der Heizung gesteckt. „Noch mussten wir nicht zu Bank gehen.“

TSV präsentiert tägliche Übungen auf Facebook

Der TSV Kirchdorf ist sehr aktiv, um seine Mitglieder bei Laune zu halten. Täglich gibt es auf der Facebook-Seite des Vereins eine neue Übung. „Das ist bunt gemischt, mal Gymnastik, Fitness oder Denksport – aber immer nur eine kurze Sequenz, kein langes Video“, sagt der TSV-Vorsitzende Uwe Menneking und berichtet von positiven Reaktionen auf das, was sich die Übungsleiterinnen und Turnabteilungsvorstände Carina Gdeczyk und Carolin Behnsen täglich ausdenken. Auch in Kirchdorf will sich der Verein gegebenenfalls kulant gegenüber Mitgliedern zeigen, die finanziell in Probleme geraten. „Bislang ist aber noch niemand auf uns zugekommen“, sagt Menneking.

Bis zur Rückkehr zur Normalität heißt es also weiterhin, sich in Geduld zu üben. Mit einem Augenzwinkern sagt dazu der Schwimmclub-Vorsitzende Thomas Struß: „Wir scharren mit den Hufen, dass wir endlich ins Wasser können – sonst bilden sich noch unsere Schwimmhäute zurück.“

Sportvereine: Mitglieder müssen auch ohne Gegenleistung zahlen Wer Geld bezahlt hat und dafür keine Gegenleistung erhält, hat einen Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises – beispielsweise, wenn man sich Karten für ein Konzert gesichert hat, das ausfällt. Wenn ein Fitnessstudio wegen der Corona-Krise vorübergehend nicht öffnet, kommt es seiner vertraglich zugesagten Dienstleistung nicht nach. Laut Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) muss der Nutzer für diesen Zeitraum in der Regel keine Beiträge bezahlen, im Einzelfall sollten Kunden jedoch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen prüfen, ob es für einen solchen Fall eine gesonderte Regelung gibt – und vor allem Solidarität gegenüber dem Studio zeigen. Anders sei die Rechtslage bei einem Sportverein, mit dem man keinen direkten Vertrag abschließt, so die VZHH, und sie erklärt: Der Verein ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern, die durch ihren Beitritt gewisse Rechte und Pflichten anerkennen. Die Beiträge dienen der Förderung und Erreichung des Vereinszwecks. Daher ist ein Vereinsmitglied zur Zahlung verpflichtet – auch wenn es die Vereinsangebote vorübergehend nicht nutzt.

Von Stephan Hartung