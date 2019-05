Eckerde

Wegen des insgesamt trockenen Winters in der Region bleibt die Ergiebigkeit der Deisterquellen zurzeit weit hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück. Für die Barsinghäuser Stadtwerke bedeutet die Trockenheit Anlass zur Sorge: Das aus dem Deister zufließende Wasser ist ein wichtiger Baustein der Barsinghäuser Trinkwasserversorgung. Als im Vorjahr das Grundwasserwerk Eckerde während der sommerlichen Hitzewelle an der absoluten Kapazitätsgrenze arbeitete, waren es nur die damals noch ergiebigen Deisterquellen, die einen Versorgungskollaps verhindern halfen. „Die Trockenheit treibt gerade bundesweit viele Versorger um“, sagt der Technische Leiter der Stadtwerke, Torsten Holzhausen.

In der Zeit von Dezember 2017 bis einschließlich März 2018 haben die Stadtwerke aus dem Deister rund 421.000 Kubikmeter Trinkwasser gewonnen. In diesem Winter – von Dezember 2018 bis Ende März 2019 – waren es nach Angaben des Versorgungsunternehmens gerade mal 164.000 Kubikmeter. Niederschläge in der Region wirken sich mit drei- bis sechsmonatiger Verzögerung auf den Zufluss aus den Wassergewinnungsanlagen im Deister aus. So lange dauert es, bis Regen- und Schmelzwasser durch Gesteinsschichten und Erdreich gesickert und in den meist Dutzende Meter tiefer liegenden Stollen und Quellschüttungen angekommen sind. Wegen der jüngsten Trockenheit fällt deshalb auch die Prognose nicht schwer: Mutmaßlich wird den ganzen Sommer über die Ergiebigkeit der Quellen hinter dem langjährigen Durchschnitt zurückbleiben. Sollte es in den kommenden Monaten wieder sehr heiß werden und der Trinkwasserverbrauch nach oben schießen, könnte es deshalb extrem eng werden mit der Versorgungssicherheit.

Grundwasserwerk Eckerde Wasserwerk Eckerde Quelle: Andreas Kannegießer

Grenzen setzt den Stadtwerken derzeit die mangelhafte Aufbereitungskapazität des in die Jahre gekommenen Grundwasserwerks Eckerde. Das Werk soll neu gebaut werden. Zurzeit steht aber noch ein technisches Gutachten aus, in dem die Experten unter anderem Aussagen zum geeignetsten Wasseraufbereitungsverfahren für das neue Werk liefern sollen. „Wir versuchen, den Neubau voranzutreiben“, sagt Holzhausen. Er erwartet, dass das Gutachten noch in diesem Monat dem Aufsichtsrat der Stadtwerke präsentiert werden kann. Wegen der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Bauphasen wird es aber noch mehrere Jahre dauern, bis ein neues Grundwasserwerk in Betrieb gehen kann.

Bis dahin bleibt den Verantwortlichen der Stadtwerke nichts anderes übrig, als auf möglichst viel Regen und in Zeiten extremer Trinkwassernachfrage auf Selbstbeschränkungen der Verbraucher zu setzen. „Wir hoffen auf viele, lang anhaltende Niederschläge“, sagt Holzhausen. Weniger hilfreich sei Starkregen, der überwiegend oberirdisch am Deisterhang abfließe und nicht in den Quellen ankomme.

Sollte im Hochsommer das Trinkwasser knapp werden, könne nur ein „Appell an die Vernunft“ auf freiwilligen Verzicht helfen, wie Holzhausen erläutert. „Im vergangenen Jahr hat das sehr gut funktioniert“, sagt der Technische Leiter. Gerade Sportvereine etwa hätten sich sehr verständnisvoll verhalten und zeitweise die Beregnung großer Rasenflächen eingeschränkt. Sollten Appelle nicht weiterhelfen, bliebe im Extremfall nur, in bestimmten Teilen des Versorgungsnetzes den Betrieb zu unterbrechen. „Wir hoffen, dass wir das vermeiden können“, sagt Holzhausen.

Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, investieren die Stadtwerke auch in die Tiefbrunnen unweit des Eckerder Wasserwerks, deren Ergiebigkeit nach vielen Betriebsjahren sinkt. In diesem Jahr werde der Brunnen 4 am alten Standort vollständig neu gebohrt, kündigt Holzhausen an. Der Brunnenschacht werde mit Glaskugeln mit glatter Oberfläche ausgebaut, an denen Eisen und Mangan nicht gut hafte. „Das erleichtert das Rückspülen“, sagt Holzhausen. Der Brunnen werde nach dem Neubau viel leistungsfähiger sein.

Von Andreas Kannegießer