Egestorf

Auf dem Parkplatz von Edeka an der Stoppstraße in Egestorf ist in der Nacht zu Sonntag ein dreirädrigen Minitransporter Piaggio Ape von unbekannten Tätern beschädigt worden. Der Supermarkt wird derzeit umgebaut.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter die Seitenscheibe ein und traten danach mehrfach gegen das Fahrzeug, bis dieses zur Seite kippte und liegenblieb. Anschließend kippten die Täter einen Kanister mit Benzin, den sie entweder mitgebracht oder auf der Baustelle gefunden hatten, in und über dem Fahrzeug aus. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05105) 523115 zu melden.

Von Jennifer Krebs