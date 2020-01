Tod eines Handlungsreisenden auf der Bühne am Spalterhals

Barsinghausen

In der Reihe der Theaterveranstaltungen des Vereins Calenberger Cultour & Co. in Barsinghausen steht ein Theaterklassiker auf dem Programm: Das Tourneetheater Euro-Studio Landgraf gastiert am Freitag, 14. Februar, mit dem Schauspiel „Tod eines Handlungsreisenden“ am Deister. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr im Theater Am Spalterhals in Barsinghausen.

Das vielfach preisgekrönte Drama in zwei Akten von Arthur Miller ist unter anderem im Jahr 1949 mit dem Tony Award als „Bestes Stück“ ausgezeichnet worden. Autor Miller wurde im selben Jahr mit dem renommierten Pulitzer-Preis für Theater bedacht und erhielt einen weiteren Tony Award als Bester Autor.

In dem Drama verbindet Arthur Miller die persönliche Tragödie der Familie Loman mit einer Abrechnung mit der leistungs- und profitorientierten Gesellschaft in den USA. Der kleine, verschuldete Handelsvertreter Willy Loman wird nach mehr als 30-jährigem Berufsleben von seiner Firma entlassen. Auch von seiner Familie hat sich Loman da längst entfremdet. Seine beiden Söhne Happy und Biff – denen Loman stets das Streben nach materiellem Erfolg als einzigen Weg zum Glück eingeimpft hat – sind Enttäuschungen für den Vater, denn auch sie haben es zu nichts gebracht.

Willy Loman (Helmut Zierl) versucht, seine hoffnungslose finanzielle Situation vor seiner Frau Linda (Patricia Schäfer) zu verbergen. Quelle: Tom Philippi

Helmut Zierl spielt die Hauptrolle

Biff, dem als früherem Sport-Ass in der Highschool noch alle Wege zum Amerikanischen Traum offen zu stehen schienen, revoltiert nun immer mehr gegen die Lebenslügen seines Vaters. Schließlich spitzt sich der Familienkonflikt zu, am Ende sieht Loman nur noch einen einzigen Ausweg: Er begeht Selbstmord mittels eines vorgetäuschten Autounfalls und hofft, dass seine Familie wenigstens seine Lebensversicherung ausgezahlt bekommt.

In der Inszenierung von Regisseur Harald Demmer spielt der renommierte Fernseh- und Theaterschauspieler Helmut Zierl die Rolle des Willy Loman. In weiteren Rollen sind unter anderem Patricia Schäfer (als Ehefrau Linda), Julian Härtner (Biff) und Marcel Schubbe (Happy) zu sehen.

Tickets sind in drei Preisgruppen erhältlich und kosten 14 bis 23 Euro (für Schüler in den Preisgruppen 2 und 3 sind 7,50 Euro zu zahlen). Die Eintrittskarten sind unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Marktstraße 10 in Barsinghausen und im Papier-Lädchen in der Neustadtstraße 22 in Wennigsen erhältlich. Im Internet sind Tickets zudem auf der Seite ccundco.de erhältlich.

Von Andreas Kannegießer