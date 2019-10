Kirchdorf

Der Hemminger Krimiautor Thorsten Sueße hat in Barsinghausen mittlerweile eine größere Fangemeinde: Siebenmal ist er auf Einladung des jungen Veranstalters Martin Spier bereits zu Lesungen aus seinen Büchern in der Deisterstadt zu Gast gewesen. Jetzt kommt Sueße erneut: Am Sonnabend, 26. Oktober, liest er...