Barsinghausen

Die Coverband „The New Brand [’splendid]“ aus dem Schaumburger Land ist am Sonnabend, 6. November, ab 20.15 Uhr zu Gast im ASB-Bahnhof an der Berliner Straße 8. Die Band covert seit über zehn Jahren bekannte Künstler wie David Bowie, Simply Red, Lenny Kravitz, Amy Winehouse, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Chaka Khan und Coldplay und lässt bei ihren Interpretationen eigene Ideen mit einfließen, sodass ein eigener Sound entsteht.

Bei ihrem jüngsten Auftritt der Band im ASB-Bahnhof meldeten die Veranstalter ein ausverkauftes Haus. The New Brand [’splendid] besteht aus Costa Pantasidis (Drums), Tibor Czelovzsky (Bass), Diego Pires (Gitarre), Oliver Ewald (Keyboards) und den Sängerinnen und Sängern Kira Reed, Maleen Bunde, Thomas Goetz und Theo da Vinci. Unterstützt wird die Band von einem Bläsersatz mit Trompete und Saxofon.

Karten für das Konzert (Einlass: 19.15 Uhr) gibt es im Vorverkauf im ASB-Bahnhof und an der Abendkasse sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.asb-bahnhof.reservix.de. Das Konzert wird mit der sogenannten 2-G-Regelung durchgeführt, sodass nur Geimpfte oder Genesene daran teilnehmen können. Ein Nachweis hierfür ist beim Einlass zu erbringen. Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs unter www.asb-bahnhof-barsinghausen.de.

Von Mirko Haendel