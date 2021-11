Groß Munzel

Rückschau auf sechs Jahrzehnte Tischtennissport in Groß Munzel: 14 junge Männer haben am 18. Januar 1961 den Tischtennisclub (TTC) Groß Munzel gegründet – und damit den Grundstein für einen wichtigen Bestandteil der Dorfgemeinschaft gelegt. Mitglieder und Freunde des Club feierten das 60-jährige TTC-Bestehen mit einem Festakt am Sonnabendabend im Landhof Hülsemann.

Mit neuer Sparte beim TSV abgeblitzt

Anfangs hatten es die Tischtennisspieler offenbar nicht leicht, ihren Sport im Ort zu etablieren. Versuche, eine neue Tischtennissparte innerhalb des Munzeler TSV-Sportvereins einzurichten, scheiterten nach Angaben des heutigen TTC-Vorsitzenden Michael Radau. „Damals hieß es: Wat wollt ihr? Das ist doch kein Sport! Hier gibt es Turnen und Fußball“, erläuterte Radau in seiner Festrede.

Davon ließen sich die jungen Munzeler jedoch nicht bremsen und beschlossen, einen eigenen Verein unter dem Vorsitz des mittlerweile verstorbenen Heinrich Bartels sen. zu gründen. Zunächst spielten die Sportler in der alten Schule, ab 1963 dann mit dem ersten eigenen Tischtennistisch in der Sporthalle. Laut Radau herrschten damals strenge Regeln: Wer dreimal ohne triftigen Grund ein Training versäumte, wurde auf dem TTC ausgeschlossen.

TTC hat rund 90 Mitglieder

In seinen Spitzenzeiten stellte der 60 Jahre alte Tischtennisclub vier Herren-, je zwei Damen- und Jugend- sowie ein Mädchenteam. Heute nehmen drei Teams in der zweiten Bezirksklasse sowie in der ersten und dritten Kreisklasse am Spielbetrieb teil. „Wir haben nahezu 25 aktive Spielerinnen und Spieler sowie insgesamt rund 90 Mitglieder“, berichtete Michael Radau, der seit 44 Jahren dem TTC angehört und seit 15 Jahren den Club als erster Vorsitzender leitet.

Seine Vorgänger und Vorgängerinnen im Amt trugen laut Radau ganz erheblich dazu bei, den Tischtennisclub „zu einem gesunden und gut aufgestellten Verein“ in Groß Munzel zu machen. Sie übernahmen Verantwortung an der TTC-Spitze seit 1966: Günther Thomas, Gerd Behnsen, Siegfried Müller und Heidrun Legant. Radau bedankte sich bei den vier ehemaligen Vorsitzenden sowie bei weiteren TTC-Mitgliedern, die seit mehr als 50 Jahren dem Club angehören und mit ihren ehrenamtlichen Einsatz zu den wichtigen Säulen gehören: Regina Herbst, Helmut Sievers und Heinz Wolff.

„Ehrenamt überrascht“

Für Helmut Sievers gab es zudem eine besondere Auszeichnung: Katharina Lika vom Vorstand des Regionssportbundes (RSB) überreichte ihm die Urkunde „Ehrenamt überrascht“ – eine landesweite Sportbund-Aktion, um besonderes Engagement zu würdigen. „Damit wollen wir diejenigen Helferinnen und Helfer ehren, die über einen langen Zeitraum und eher im Hintergrund viel Zeit und Energie für die Vereine investieren“, erläuterte Lika.

Katharina Lika vom Vorstand des Regionssportbundes zeichnet Helmut Sievers mit der Ehrenurkunde „Ehrenamt überrascht“ aus. Quelle: Frank Hermann

Sievers gehört dem TTC seit 59 Jahren an und gilt laut Radau „als väterlicher Freund und jederzeit verlässlicher Berater im Vorstand“. Für den Club sei Sievers immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht werde. Darüber hinaus sei er ein Aktivposten für die gesamte Dorfgemeinschaft – zum Beispiel als ehemaliger Sprecher der örtlichen Verein und als Triebfeder für die historischen Ortstafeln an der Gutsscheune.

Für die Zukunft hat sich der TTC vorgenommen, wieder mehr aktive Spielerinnen und Spieler an die Platten zu bringen sowie insbesondere junge Leute für den Tischtennissport zu begeistern. Erste Erfolge stellen sich laut Radau ein, denn zum Jugendtraining am Freitag kommen derzeit regelmäßig 14 bis 17 Kinder. Zudem stoßen die vom TTC ausgerichteten Hobbymeisterschaften auf starke Resonanz. „Zuletzt hatten wir ein volles Haus mit 18 Männern und 15 Frauen an acht Tischen“, sagte der Vorsitzende.

Von Frank Hermann