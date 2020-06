Möglichst schon bis zum Jahresende soll der Umbau der sogenannten Hütte des TSV Barsinghausen am Waldstadion in einen Kindergarten abgeschlossen sein. Eine außerordentliche Versammlung des Vereins hat jetzt der notwendigen Kreditaufnahme für das Projekt zugestimmt.

TSV-Mitglieder beschließen Umbau ihrer Hütte in einen Kindergarten

Barsinghausen - TSV-Mitglieder beschließen Umbau ihrer Hütte in einen Kindergarten