Der TSV Goltern hat einen neuen Kunstrasenplatz

Großgoltern

In diesen Tagen wird der TSV Goltern seinen neuen Kunstrasenplatz fertiggestellen – was beim Vereinsvorsitzenden Christoph Sauer in der Corona-Pandemie gemischte Gefühle auslöst. Zwar freut sich der Vereinsvorsitzende über die gelungene neue Anlage. Allerdings kann sie wegen der allgemeinen Beschränkungen bisher nicht eröffnet und von Sportlern genutzt werden. „Unser Plan war eigentlich, den Platz im März mit einer Eröffnungsfeier einzuweihen“, sagt Sauer.

Eröffnung voraussichtlich Ende August

Im Spätsommer 2019 hatten die Arbeiten begonnen. „Jetzt ist alles fast fertig. Den Rest erledigen wir in Eigenleistung in Kleingruppen – da hat uns Corona ein wenig zurückgeworfen“, berichtet der Vorsitzende. Die letzten Arbeiten an der Pflasterung und an den Zäunen rund um den Platz müssen noch erledigt werden. Anschließend kann die Anlage dann vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) abgenommen und freigegeben werden. „Vielleicht klappt die Einweihungsfeier Ende August“, hofft Sauer.

Anzeige

Dennoch: Der Vorsitzende spricht von einem guten Verlauf der Baumaßnahme. „Es hat alles gut geklappt, jetzt haben wir einen tollen Platz mit einer stattlichen Größe von 100 mal 64 Metern.“ Der TSV hat sich bei der Investition auch umweltfreundlichen Gesichtspunkten verschrieben und komplett auf Mikroplastik und Gummigranulat verzichtet. „Wir haben nur Sand und Kork verbaut“, sagt Sauer.

Weitere NP+ Artikel

Mitglieder helfen kräftig mit

Die Bilanz ist nach den Worten Sauers auch deswegen so positiv, weil die Vereinsmitglieder einen enormen Beitrag geleistet haben. „Da kann man nur ein ganz großes Lob aussprechen. Vor allem Christoph Guddat und Björn Flade waren herausragende Helfer“, sagt der Vorsitzende. Er müsste eigentlich noch viele weitere Helfer hervorheben, „aber das wäre eine zu lange Liste“, sagt Sauer und lacht. „Es ist „Wahnsinn, wie super alle angepackt haben.“ Ob Drainage, Asphaltierung oder der Bau der Zäune – fast alles entstand unter den Händen des TSV-Helferteams.

Mit dem Kunstrasen hat der TSV auch die Flutlichtmasten erneuert, ebenfalls in Eigenregie. Bezüglich der Leuchtmittel haben die Golterner auf LED-Technik umgestellt. „Das sieht super aus, wir haben jetzt ein tolles Licht, das den Platz gleichmäßig ausleuchtet“, sagt Sauer, der den Wert der in Eigenleistung vollbrachten Arbeiten als „unbezahlbar“ bezeichnet. „Es war alles so gut vorbereitet, dass die Fachfirma Anfang März nur eine Woche gebraucht hat – und schon war der Kunstrasen drauf.“

Es gab Verzug – aber nicht wegen Corona

Insgesamt hat der TSV Goltern für die Baumaßnahme mit 360.000 Euro kalkuliert. Der Regionssportbund hat dem Verein einen Zuschuss in Höhe von 96.000 Euro zugesagt. Die Stadt Barsinghausen gewährt dem TSV eine Zuwendung in Höhe von 144.000 Euro. Ursprünglich hatte der Verein den Kunstrasenplatz bereits im Herbst fertigstellen wollen. „Aber eine Firma war in Verzug – und dadurch musste eine andere Firma wieder warten und konnte nicht weitermachen“, berichtet Sauer.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung