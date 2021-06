Großgoltern

Der TSV Goltern ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht untätig gewesen – erfolgreich hat der Verein verschiedene Projekte umgesetzt. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Sommer der Kunstrasenplatz fertiggestellt, inklusive einer Umzäunung und Flutlicht mit hochmoderner LED-Technik. Doch das war nur einer von vielen Schritten zur Weiterentwicklung des Vereins.

„Die Eröffnung des neuen Platzes mussten wir verschieben. Nun lässt es Corona endlich zu“, sagt TSV-Vorsitzender Christoph Sauer. Ihm ist wichtig zu betonen, „dass wir dank unserer engagierten Mitglieder viel in Eigenarbeit geschafft haben“. Dazu gehörten beispielsweise der Zaun, die Beleuchtung, die Pflasterung und die Entwässerung, also praktisch alles bis auf den Kunstrasen selbst. „Sonst wären die Kosten höher ausgefallen“, sagt der Vorsitzende.

Drei Tage gibt es Sport auf der Anlage

Mit einem echten Sportwochenende im Spätsommer, das auch noch perfekt zum 75-jährigen Vereinsjubiläum passt, will der TSV nun alles nachholen. Los geht es am Freitag, 27. August, um 18 Uhr. Dabei wird sich parallel zur Platzeinweihung auch die neue Highlander-Abteilung präsentieren, die exotische Sportspiele im Schottenrock zeigt. Am Sonnabend, 28. August, gibt es auf der Anlage ein Angebot für Alt und Jung, eine Art Tag der offenen Tür des Sports zum Mitmachen und Kennenlernen. Für den Sonntag möchte Sauer ein Fußballturnier für A-Jugend-Mannschaften organisieren.

Spätestens dann werden viele TSV-Mitglieder auch die neue Pächterin des Sportheimes kennenlernen. Denn in der Vereinsgaststätte hat es einen Neustart gegeben. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der TSV-Vorstand mehrere Bewerber angeschaut. Das Rennen machte Medina Preljevic. „Wir wollten ein Angebot mit Balkan-Küche haben. Das gibt es sonst in der Umgebung nicht“, sagt Sauer.

Das ist der neue Tresen in der Vereinsgaststätte. Quelle: Stephan Hartung

Weil die Gaststätte ohnehin für lange Zeit nicht öffnen konnte wegen der Corona-Pandemie, hat die TSV-Führungsmannschaft gleich Nägel mit Köpfen gemacht und für eine Innenrenovierung der Räume gesorgt. Sauer ist es sehr wichtig zu betonen: „Hier haben unsere Ü60-Fußballer sehr geholfen.“ Es gibt neue Fenster, neue Tapeten, neue Zargen für die Türen und einen neuen Tresen – die Vereinsgaststätte hat sich während der Corona-Schließung sehr verändert. Und der Aufwand war groß, erst Ende Mai konnte Medina Preljevic den Betrieb aufnehmen.

Unterhalb der Außenterrasse, gegenüber vom Kunstrasenplatz, entsteht derzeit ein Biergarten, der in den wenigen Wochen und damit auch spätestens Ende August zum Sportwochenende fertiggestellt sein sollt. Für Sauer ist das ein zusätzlicher Schritt in die gewünschte Richtung. „Als Verein muss man sich weiterentwickeln und den Mitgliedern etwas bieten. Solche Angebote sorgen einfach für Belebung“, sagt der 53-Jährige, der vor drei Jahren das Amt des Vereinsvorsitzenden übernahm. Im Zuge des Sport-Wochenendes im August möchte der TSV auch in einem großen Zelt auf der Sportanlage seine 2020 ausgefallene Jahresversammlung nachholen. Sauer stellt sich wieder zur Wahl.

Hier entsteht in Kürze ein Biergarten auf der TSV-Anlage. Quelle: Stephan Hartung

Der TSV-Vorstand ist insgesamt sehr zufrieden mit der jüngsten Entwicklung. „Wir sind gut durch die Pandemie gekommen und von unseren Zahlen her stabil geblieben“, betont der Vorsitzende. Und wie geht es beim TSV weiter, sobald der Biergarten fertig ist? Sauer lacht. Ihm ist anzumerken: Ideen hat er immer. „Unser Vereinshaus muss mal grundsaniert, das äußere Erscheinungsbild verbessert werden“, sagt er. Wie schon bei den vorherigen Projekten, so ist er sich sicher, wird er sich bei einem Teil der Arbeiten wieder auf seine engagierten Vereinsmitglieder verlassen können: „Das Streichen machen wir selbst.“

Von Stephan Hartung