Barsinghausen

Das Orkantief „Sabine“ hat in Barsinghausen laut einer ersten Bilanz keine größeren Schäden angerichtet. Die Feuerwehren mussten am Sonntagabend lediglich zweimal ausrücken, um umgestürzte Bäume im Stadtgebiet zu beseitigen. Ein Baum war gegen 20.40 Uhr in Bantorf in der Straße Am goldenen Eck auf die Fahrbahn gestürzt, ein zweiter Baum war gegen 21.20 Uhr im Bereich Am Buchhorn/ Wilhelm-Busch-Straße in der Barsinghäuser Nordstadt umgeknickt.

Einmal mehr hat offenbar die Lage am Deisterhang dazu geführt, dass die Stadt vor den heftigsten Sturmböen abgeschirmt worden ist, wie die Feuerwehrführung vermutet. Auf der Deistersüdseite in Springe habe es dagegen viel Arbeit für die Einsatzkräfte gegeben, berichtet Feuerwehrsprecher Henk Bison.

Von Andreas Kannegießer