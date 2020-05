Strom, Wasser und Kabelfernsehen: Baustelle stört ständig die Versorgung

Barsinghausen

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes und weiterer umliegender Straßen in der Barsinghäuser Nordstadt sorgen bei den Anliegern derzeit für Verdruss. Der Grund: In den vergangenen Tagen ist es immer wieder zu Unterbrechungen oder Störungen bei der Strom- und Trinkwasserversorgung und beim Kabelfernsehempfang gekommen, die offenbar eine Folge der Erdarbeiten in der Straße sind. Eine Anliegerin des Heinrich-Heine-Platzes berichtet, dass von Montag bis Mittwochmorgen dieser Woche durchgehend kein Fernsehempfang möglich gewesen sei. Am Montag sei den ganzen Tag über der Strom abgestellt gewesen, und in der vergangenen Woche sei immer wieder die Wasserversorgung unterbrochen gewesen. Gerade für die älteren Nachbarn sei das ein besonderes Problem, berichtet die Anliegerin.

Stadtverwaltung setzt sich ein

Die Stadt Barsinghausen ist Auftraggeberin der Straßenumgestaltung. Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann betont aber, dass die Kommune grundsätzlich keinen Einfluss auf die Arbeiten am Stromnetz und die Störungen bei der Wasserversorgung habe. Die Störungen bei den Kabelanschlüssen seien der Stadt zwar bekannt. „Das von der Stadt beauftragte Unternehmen hat aber keine Beschädigungen an den Leitungen im Zuge der Bauarbeiten gemeldet“, sagt Dettmann. Derzeit bemühen sich die Mitarbeiter des Tiefbauamtes dennoch, im Kontakt mit der Störungsstelle des Kabelanbieters Vodafone eine Lösung zu erreichen. „Wir sind zwar dafür nicht zuständig, im Sinne des Bürgerservices wollen wir natürlich so schnell wie möglich die Versorgung der Anwohnerinnen und Anwohner sicherstellen“, sagt der Tiefbauamtsleiter.

Die Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes, der Eichendorffstraße und des Fritz-Reuter-Platzes ist Teil eines ehrgeizigen, auf mehrere Jahre angelegten Projektes im städtebaulichen Sanierungsgebiet Soziale Stadt. Dabei werden nach und nach insgesamt neun Straßen barrierefrei ausgebaut und ansprechender gestaltet. Bordsteine verschwinden weitgehend, auf den sogenannten Mischverkehrsflächen haben nach dem Umbau Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer dieselben Rechte. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die im März gestarteten Arbeiten am ersten Bauabschnitt im Oktober abgeschlossen sein werden.

