„Keine eindeutige Verletzung“: Kommunalaufsicht gibt Bürgermeister im Streit mit den Grünen recht

Die Barsinghäuser Grünen üben Kritik an der Praxis von Bürgermeister Marc Lahmann, der persönliche Stellungnahmen zu politischen Konflikten auf der Homepage der Stadt im Internet veröffentlichen lasse. Grünen-Ratsfrau Ulrike Westphal hat jetzt eine dieser Stellungnahmen von der Kommunalaufsicht darauf überprüfen lassen, ob die Veröffentlichung des Bürgermeisters möglicherweise das Gebot der parteipolitischen Neutralität verletzt habe. Das Urteil der Kommunalaufsicht der Region: Es liege „noch keine eindeutige Verletzung“ vor, allerdings befänden sich einige der bemängelten Aussagen des Bürgermeisters „in einem Grenzbereich der noch zulässigen Äußerungen“.

Disput über personelle Wechsel

Anlass für den im Februar zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und dem Bürgermeister auf der anderen Seite ausgetragenen Streit war der Weggang von Bau-Verwaltungsvorstand Alexander Wollny. Die Grünen und auch die SPD hatten dem Bürgermeister unter anderem vorgeworfen, ein zerrüttetes Verhältnis zu vielen Mitarbeitern zu haben und persönlich für die hohe personelle Fluktuation in der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren verantwortlich zu sein. Daraufhin hatte Lahmann mit sehr deutlichen Formulierungen gekontert und in seiner Stellungnahme dem grünen Fraktionsvorsitzenden Christian Röver „völlige Unkenntnis“ vorgeworfen. Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Messing attestierte er „eine an Dreistigkeit kaum zu überbietende Unverschämtheit“.

SPD und Grüne hätten lediglich das Ziel, aus politischen Gründen den Ruf des Bürgermeisters zu beschädigen, hatte Lahmann geschrieben. Künftige Mitarbeiter der Stadt müssten sich schon fragen, „ob sie mit solchen destruktiven Politikern zusammenarbeiten wollen“. Die als Pressemitteilung versandte Stellungnahme des Bürgermeisters war auch auf der Homepage der Stadt veröffentlicht worden. Dort ist sie im Zuge der normalen Löschroutine inzwischen aber nicht mehr zu finden.

Westphal : Bürgermeister ist zu Neutralität verpflichtet

Ulrike Westphal hatte bereits Ende Februar in ihrer Eingabe an die Kommunalaufsicht bemängelt, dass auf der Homepage der Stadt immer wieder Stellungnahmen veröffentlicht würden, die „mehr die subjektive Meinung des Hauptverwaltungsbeamten Lahmann wiedergeben, denn parteipolitisch unabhängige Informationen für die Einwohner“. Nach ihrer Auffassung sei der Bürgermeister zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet, „sodass sich derartige Verlautbarungen verbieten“, wie Westphal bemängelte.

In dem Schreiben an die Kommunalaufsicht hatte die grüne Ratsfrau auch auf die in diesem Herbst anstehende Bürgermeisterwahl hingewiesen und die Befürchtung geäußert, dass Lahmann im Vorfeld weiterhin „politische Statements zugunsten seiner, beziehungsweise auf Kosten anderer Parteien“ auf der städtischen Internetseite abgeben werde.

Wahlbeamte im „Spannungsbogen“

Die Kommunalaufsicht der Region hat die Eingabe in einem dreiseitigen Brief beantwortet. Markus Richter von der Kommunalaufsicht erläutert darin, dass von den Bürgern gewählte Hauptverwaltungsbeamte ihre politische Rolle stets ins richtige Verhältnis zu ihren allgemeinen beamtenrechtlichen Pflichten auf Neutralität zu bringen hätten. Das Beamtenstatusgesetz verbiete eine ausschließlich parteipolitisch motivierte Amtsführung. „Dieser Spannungsbogen zwischen parteipolitischer Arbeit und Einhaltung der beamtenrechtlichen Pflichten bietet in der täglichen Arbeit gewisse Konfliktpotenziale.“ Wer als Hauptverwaltungsbeamter am politischen Diskurs teilnehme, habe seine Äußerungen „an dem Gebot eines rationalen und sachlichen Diskurses auszurichten“.

Im konkreten Fall liege im Hinblick auf die von Literatur und Rechtsprechung formulierten Grundsätze „noch keine eindeutige Verletzung“ vor, schreibt Richter. Die Kommunalaufsicht sehe von Maßnahmen ab, weil „keine eindeutige Pflichtverletzung und mithin auch keine eindeutige Rechtsverletzung“ vorliege. Gleichzeitig hatte die Aufsichtsbehörde empfohlen, den kritisierten Beitrag von der Homepage der Stadt zu löschen. Eine weitere Empfehlung von Richter lautete, den Vorgang der Wahlleitung der Stadt Barsinghausen für die Bürgermeisterwahl vorzulegen. Diese solle prüfen, ob gegebenenfalls die Gefahr einer nachträglichen Wahlanfechtung bestehe, falls die umstrittene Stellungnahme nicht von der Homepage der Stadt gelöscht würde.

Bürgermeister fühlt sich bestätigt

Auf diese Empfehlung hat nun auch der Erste Stadtrat Thomas Wolf in seiner Eigenschaft als Gemeindewahlleiter reagiert. In einem Brief an Ulrike Westphal betont Wolf, dass die Gefahr einer Wahlanfechtung nach seiner Einschätzung nicht bestehe. Der Beitrag auf der Internetseite der Stadt sei gelöscht, zudem werde Bürgermeister Lahmann bei der Wahl im November gar nicht erneut antreten.

Lahmann selbst betont, dass er sich durch das Urteil der Kommunalaufsicht bestärkt fühle. „Es leuchtet sicherlich jedem Menschen ein, dass es möglich sein muss, falsche Vorwürfe richtigzustellen“, sagt der Bürgermeister. Er sieht sich mit seinem Vorgehen auch keineswegs in einem rechtlichen Grenzbereich „Es gibt nur rechtlich zulässig oder nicht zulässig“, sagt Lahmann. „Und ich bewege mich in diesem rechtlichen Rahmen.“

Von Andreas Kannegießer