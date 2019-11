Noch mehr Straßensanierungen als bisher geplant will die Stadt Barsinghausen in den nächsten beiden Jahren verwirklichen. Dazu benötigt die Kommunalverwaltung zusätzliches Personal.

Die Stadt Barsinghausen will zusätzliche Millionen in den nächsten Jahren in den Straßenbau investieren – so wie hier in der Bahnhofstraße. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)