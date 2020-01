Aktion für den guten Zweck: Sternsingerinnen bringen Segen ins Rathaus

Barsinghausen

Der Segen für das Barsinghäuser Rathaus ist am Donnerstag gekommen. Überbracht wurde er von den vier Sternsingerinnen Hannah, Lena, Jule und Lina. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Casper, Melchior und Balthasar und komplettiert von einer Sternträgerin haben die Mädchen Bürgermeister Marc Lahmann in der Bergamtstraße besucht. Dabei bekamen die Sternsingerinnen vom Stadtoberhaupt auch eine Spende überreicht.

Das Geld soll in Friedens- und Bildungsprojekte im Libanon fließen. „Diese Projekte sollen auch die Toleranz unter den Religionen fördern“, erklärte Lina, die den Part der Sternträgerin übernommen hatte. Während der Vorbereitung auf ihre Auftritte hatten sich die vier Mädchen aus Holtensen und Bredenbeck in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den anderen Sternsingern Filme über einige der Förderprojekte angeschaut. In der großen Gruppe und auch zu viert trafen sich Lena, Hannah, Jule und Lina und übten die Lieder und die Segensformel ein.

Beitrag für die Gesellschaft

Ihre ersten Besuche hatten die vier Mädchen bereits in der vergangenen Woche gemacht. „Heute stehen noch 13 weitere Termine auf dem Programm“, berichtete Lena, die den Melchior verkörperte. Insgesamt 29 Besuche seien geplant. „Wir machen bei den Sternsingern bereits das dritte Jahr mit“, sagte Hannah. Dabei hätten sie alle viel Spaß. Viel Lob für ihren Auftritt gab es auch von Lahmann für Hannah, Lena, Jule und Lina. Die Aktion sei ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, zugleich sei es ein schönes Zeichen, dass sich junge Menschen für den Frieden in der Welt einsetzten, sagte der Rathauschef.

Wer auch Besuch von den Sternsingern bekommen möchte, muss sich im Pfarramt St. Bonifatius in Gehrden unter der Telefonnummer (05108) 2281 oder im Pfarrbüro St. Barbara in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 3360 melden.

Bürgermeister Marc Lahmann empfängt die vier Sternsingerinnen, die sich als die Heiligen Drei Könige verkleidet hatten, vor dem Rathaus. Quelle: Stadt Barsinghausen

Von Elena Everding