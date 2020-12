Barsinghausen

Musiker Stefan Basler setzt seine Straßenkonzerte in der Corona-Krise fort und startet am Montag, 14. Dezember, mit seiner zehntägigen Weihnachtstournee für einen guten Zweck: Jeder Euro, der während der Tour durch alle Ortsteile der Stadt Barsinghausen von Zuhörern und Unterstützern gespendet wird, geht an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.

Etwas Freude bereiten

Kurz vor Weihnachten greift der Barsinghäuser, der seit mehr als 20 Jahren nebenbei Musik macht und mehrere Instrumente spielt, wieder zu Gitarre und Mikrofon für spontane Auftritte am Straßenrand jeweils ab 16 Uhr irgendwo in der Deisterstadt. Bereits beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr hatte Basler solche Kurzauftritte absolviert – „um den Leuten in der schwierigen Zeit etwas Freude und Abwechslung zu bereiten“, sagt der 37-Jährige, der beruflich als Industriemechaniker arbeitet.

Stefan Basler im Sommer beim Corona-Straßenkonzert am Fliederweg. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Viele Menschen haben im Frühjahr und Sommer die musikalische Ablenkung in der Corona-Krise genossen und sich laut Basler auch einen zweiten oder gar dritten Auftritt in ihrem Wohngebiet gewünscht. Nun will der Musiker erneut „loslegen und ein Zeichen setzen. Denn schon jetzt herrscht im Teil-Lockdown wieder ein kultureller Stillstand“, sagt Basler. Diesen Stillstand und die drohende Isolation vieler Menschen wolle er durchbrechen – „aber immer unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln“.

Unterstützung von Freunden

Einige Freunde unterstützen Basler bei den Vorbereitungen für seine Xmas-Weihnachtstour. Carsten Wullkopf vom gleichnamigen Autohaus stellt einen Wagen mit großem Stauraum und Heckklappe als Tourbus zur Verfügung. Damit der Musiker auf seiner Konzertreise von Ort zu Ort im Stadtgebiet auch überall sofort zu erkennen ist, haben Horst Heydenbluth und Florian Krause ein Logo entworfen und das Auto mit einer Folie für die „Frohe Weihnachten – Xmas-Tour“ beklebt.

„Damit falle ich überall auf, und die Leute wissen: Dort spielt der Basler gleich ein Straßenkonzert“, sagt der Musiker und lacht. Ankündigen darf Basler seine Konzerte mit Ort und Uhrzeit nicht – wegen der strengen Corona-Bestimmungen. Somit bleiben nur die spontanen Kurzauftritte.

Gitarre, Mikrofon und Stimme: So tritt Stefan Basler bei seinen spontanen Corona-Straßenkonzerten auf. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Auf Anregung von Wullkopf dient die Tournee außerdem einem sozialen Zweck und soll sterbenskranken Kindern helfen. Jeder Euro, der unterwegs bei den freiwilligen Sammlungen vom Publikum spendiert wird, ist für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bestimmt. „Wir haben jedes Jahr vor Weihnachten in unserem Betrieb eine Spendenaktion für einen guten Zweck. Dieses Jahr verbinden wir diese Spendenaktion mit den Straßenkonzerten von Stefan Basler“, kündigt Wullkopf an.

Heizung gegen die Kälte

Bis Heiligabend soll die Xmas-Tournee mit täglichen Auftritten am Straßenrand dauern. Basler weiß, dass im Winter bei niedrigen Temperaturen die Finger schnell klamm werden können und die Kälte schnell an den Beinen hochkriecht – anders als bei Sonnenschein im Frühjahr und Sommer. „Darum habe ich für den Notfall einen Heizstrahler im Auto“, sagt der Musiker, der bei seinen Auftritten gezielt auf die Spendenaktion für das Kinderhospiz hinweisen will.

Zur Unterstützung des Kinderhospiz Löwenherz gibt es ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Syke unter dem Stichwort „Road-Tour“ mit der IBAN: DE07 2915 1700 1110 0999 99.

Von Frank Hermann