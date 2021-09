Barsinghausen - Jetzt Brot und Kuchen bestellen: Am Sonntag ist „Backtag to go“ in Barrigsen

Wieder kein großes Backfest in Barrigsen, aber dafür ein „Backtag to go“: Bestellte Brote, Kuchen, Eis und Bier können am Sonntag, 12. September, an einem Drive-in mit dem Auto oder Fahrrad abgeholt werden.