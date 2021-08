Der starke Gewitterregen am frühen Donnerstagabend hat in Barsinghausen Fahrbahnen und Keller überflutet und die Freiwilligen Feuerwehren in Atem gehalten. Weil das Gewitter nur kurze Zeit andauerte, halten sich die Schäden aber offenbar in Grenzen. Doch manche Anwohner sind in Sorge.