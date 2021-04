Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtwerke sehen sich nach der finanziellen Durststrecke der vergangenen Jahre für die Zukunft gut aufgestellt. Der aktuelle Wirtschaftsplan des kommunalen Versorgungsunternehmens prophezeit stabile Gewinne für die nächsten Jahre. Allerdings werden die Trinkwasserpreise bis 2025 wohl in jedem Jahr angehoben werden müssen – nicht zuletzt, um den geplanten Neubau des Grundwasserwerks Eckerde zu finanzieren.

Die Stadtwerke hatten mit ihrem Kerngeschäft – dem Verkauf von Wasser, Strom und Gas – auch in den vergangenen Jahren jeweils Überschüsse erzielen können. Eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen war jedoch stets der Betrieb des Deisterbades, der sich nicht kostendeckend organisieren lässt. So stand am Jahresende jeweils ein Defizit im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich in der Bilanz, das das Eigenkapital der Stadtwerke immer mehr zusammenschmelzen ließ.

Netzgesellschaften sind nun Stadtwerke-Töchter

Vor zwei Jahren hatte der Rat der Stadt die Notbremse gezogen. Das Gremium beschloss Liquiditätshilfen und eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 4,7 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hat der Rat darüber hinaus entschieden, dass die Stadt ihre beiden profitablen Netzgesellschaften für das Strom- und Gasnetz im Stadtgebiet als neue Tochtergesellschaften an die Stadtwerke überträgt. So sollen die Gewinne der Netzgesellschaften die Verluste aus dem Bäderbetrieb ausgleichen helfen. Gleichzeitig können so Steuerzahlungen vermieden werden.

Die Sanierungsvorhaben sind inzwischen abgeschlossen: Noch im Jahr 2020 waren die städtischen Kommanditanteile an den Netzgesellschaften auf das Versorgungsunternehmen übertragen worden. Die Millionenüberweisung zur Stärkung des Eigenkapitals ist im Januar bei den Stadtwerken eingegangen. „Wir sind jetzt deutlich stabiler und profitabler aufgestellt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Möller. „Der Betrieb des Deisterbades ist so sichergestellt.“

Corona belastet besonders das Deisterbad

Derzeit wird die Bilanz der Stadtwerke allerdings belastet, weil im Zuge der Corona-Pandemie das Deisterbad schon seit Monaten geschlossen ist und Umsätze wegbrechen. Auch für das laufende Jahr rechnen die Stadtwerke-Verantwortlichen wieder mit einem hohen Defizit beim Deisterbad-Betrieb in Höhe von rund 680.000 Euro.

Wegen der positiven Deckungsbeiträge der anderen Geschäftsbereiche soll zum Jahresende laut Wirtschaftsplan dennoch ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von rund 257.000 Euro in der Stadtwerke-Bilanz stehen. Der Überschuss soll in den nächsten Jahren kontinuierlich bis auf rund 700.000 Euro im Jahr 2025 gesteigert werden. Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke wirkt sich auch positiv auf die Stadtkasse aus: Das Versorgungsunternehmen wird künftig offenbar wieder in voller Höhe die jährlich sechsstellige Konzessionsabgabe an die Stadt Barsinghausen überweisen können, die in den vergangenen Jahren ausfallen musste. Die Konzessionsabgabe ist die Gegenleistung dafür, dass die Stadt den Stadtwerken das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb des Wasserleitungsnetzes öffentliche Wege zu nutzen.

Erhöhungen sind schon geplant

Durchgeplant sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke allerdings auch schon die notwendigen Erhöhungen des Wasserpreises bis zum Jahr 2025. Zu Jahresbeginn hatten die Stadtwerke den Wasserpreis von 1,93 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser auf 2,12 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) erhöht. Im nächsten Jahr soll der Preis auf 2,20 Euro steigen, im Jahr 2023 dann auf 2,31 Euro und 2024 auf 2,42 Euro. Einen besonders großen Preissprung soll es dann 2025 geben, wenn das neue Wasserwerk fertiggestellt ist und der Wasserpreis nach den aktuellen Plänen auf 2,87 Euro klettern wird.

Von Andreas Kannegießer