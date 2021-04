Egestorf

Die Barsinghäuser Stadtsparkasse (SSK) wird während der Frühjahrs- und Sommermonate nicht in Barsinghausens zweitgrößtem Ortsteil Egestorf vertreten sein. Wegen des auslaufenden Mietvertrags und aus technischen Gründen schließt das Geldinstitut seine Filiale an der Geibelstraße 2 am Freitag, 7. Mai, für immer. Die neue SB-Filiale der Sparkasse wird in einem nahegelegenenen, noch im Bau befindlichen Wohn- und Geschäftshaus an der Wennigser Straße untergebracht. Die neuen Geschäftsräume stehen aber voraussichtlich erst Mitte September zur Verfügung, wie die Sparkasse mitteilt.

Seit 2017 nur noch Geldautomat und Terminal

„Es ist nur ein Katzensprung von 50 Metern, und trotzdem sind die Planungen alles andere als lapidar“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse, Reinhard Meyer, zum geplanten Umzug in die Wennigser Straße 58. In der nächsten Woche endet die knapp 50-jährige Geschichte der Filiale am alten Standort in der Geibelstraße. Diese war im Juni 1972 eröffnet worden. Jahrzehntelang war Detlev Buch als Filialleiter das Egestorfer Gesicht der Stadtsparkasse. Im August 2017 hatte die Stadtsparkasse die Egestorfer Filiale dann auf SB-Betrieb umgestellt. Seitdem gab es in den Geschäftsräumen lediglich noch einen Geldautomaten und ein SB-Terminal mit Kontoauszugsdrucker.

Weiterhin keine durchgängige Öffnung

Auch in der neuen Filiale wird es wieder dieselbe technische Ausstattung mit einem Multifunktions-Terminal für Überweisungen, Daueraufträge und Kontoauszüge geben. Auch die Öffnungszeiten bleiben laut Mitteilung unverändert von 5 bis 23 Uhr. Auf eine durchgängige Öffnung verzichte die Stadtsparkasse seit einer versuchten Geldautomatensprengung im Jahr 2019.

Die SSK-Verantwortlichen bedauern, dass es keinen nahtlosen Übergang geben wird. Zu den Gründen gehören die Kündigung des Mietvertrages, aber auch die Abbauzeiten von technischen Geräten und die notwendige Wiederherstellung des alten Standorts, wie Boris Wiegand erläutert, Er koordiniert als Leiter der Abteilung Zentrale Dienste und Betrieb gemeinsam mit seinem Team den Umzug der Filiale.

Die Sparkasse verweist ihre Kunden für die Übergangszeit im Frühjahr und Sommer auf die übrigen SSK-Standorte: die Hauptstelle in der Deisterstraße 1a in Barsinghausen sowie die SB-Filialen in Großgoltern und Hohenbostel. Zudem stehe das Kunden-Service-Center unter Telefon (05105) 7710 täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Verwahrentgelt für große Beträge

Inzwischen gehört auch die Stadtsparkasse zur stetig steigenden Zahl von Geldinstituten in Deutschland, die ihren Kunden für sehr große Beträge auf den Girokonten ein sogenanntes Verwahrentgelt in Rechnung stellen. Die Regelung gelte für Beträge über 50.000 Euro, sagt Sparkassensprecher Martin Wildhagen. Je nach Kontomodell würden 0,25 bis 0,5 Prozent Verwahrentgelt für Guthaben darüber in Rechnung gestellt. Nach Wildhagens Worten gilt die Regelung für Neukunden automatisch. „Bestandskunden werden aktiv angesprochen.“

Von Andreas Kannegießer