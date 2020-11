Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will auch in den nächsten Jahren im großen Stil von Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen profitieren. Die Verwaltung hofft, dass das laufende städtebauliche Sanierungsprogramm für die Innenstadt verlängert und um mehr als 9 Millionen Euro aufgestockt werden kann. Ähnlich ambitioniert sind die Pläne für den Bereich der Nordstadt zwischen der Goethestraße und der Keksfabrik Bahlsen: Auch dort sollen im Rahmen eines Anschlussprogramms weitere rund 10 Millionen Euro in die Umgestaltung investiert werden.

Stadtsanierung ist Erfolgsmodell

Die beiden Sanierungsprojekte gelten in Barsinghausen inzwischen über alle Parteigrenzen hinweg als Erfolgsmodell: Im Zuge der Innenstadtsanierung hat die Kommune in mehreren Abschnitten seit 2008 unter anderem die Fußgängerzone, die Bahnhofstraße und die Osterstraße ganz neu gestaltet und den kleineren der beiden Parkplätze an der Straße Volkers Hof ausgebaut. Im Sanierungsgebiet Soziale Stadt im Norden der Kernstadt ist aus dem Programm unter anderem der Bau des Stadtteilparks, die Verlegung der Bahlsen-Werkszufahrt und der Umbau von Siedlungsstraßen in verkehrsberuhigte Bereiche finanziert worden. Die Stadt muss die einzelnen Projekte im Regelfall nur zu einem Drittel selbst finanzieren, der Rest fließt als Zuwendung von Bund und Land.

Anzeige

Im Fokus bei der Innenstadtsanierung steht auch der Thie im Herzen der Stadt. Bei einem Umbau des seit Jahren leer stehenden Fachwerkhauses könnte Fördergeld das Projekt erleichtern. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Um auch weiter in den Genuss von Zuschüssen zu kommen, müssen die beiden Sanierungsprogramme verlängert und entsprechend der aktuellen Förderrichtlinien neu ausgerichtet werden. Dazu muss die Stadt Barsinghausen formal die beiden Entwicklungskonzepte fortschreiben, in denen die Ziele der Stadtsanierung erläutert und individuelle Projekte erläutert sind.

Rat steht hinter Fortsetzung

In der Politik ist die Fortsetzung der Programme unumstritten: In der jüngsten Bauausschusssitzung fiel das Votum dafür einstimmig aus. Die endgültige Abstimmung in der Ratssitzung am Donnerstag, 6. November, gilt danach als Formsache.

Wenn alles gut läuft und auch das Land die neuen Entwicklungskonzepte akzeptiert, könnte die Stadt Barsinghausen etwa ein weiteres Jahrzehnt lang von den Zuschüssen von Bund und Land profitieren. Um in weitere Gestaltungsprojekte auch die Wünsche der Bürger mit einfließen zu lassen, hatte die Stadtverwaltung im Spätsommer zwei Stadtspaziergänge durch die Innenstadt ausgerichtet, wie die neue Planungsamtsleiterin Michaela Klank dem Bauausschuss berichtete.

Volkers Hof soll Schwerpunkt werden

Aus Sicht der Verwaltung sollen die Schwerpunkte bei der Innenstadtsanierung laut Klank in den nächsten Jahren im Bereich Volkers Hof und rund um das City-Center liegen. Außerdem sollen auch die Eigentümer privater Gebäude verstärkt dazu motiviert werden, Zuschüsse für Umbauten in Anspruch zu nehmen.

DIe Stadtverwaltung sieht für den Bereich Volkers Hof Gestaltungsbedarf - insbesondere, wenn auf dem Großparkplatz (im Bild rechts) ein neues Einkaufszentrum entsteht. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

An Volkers Hof plant die Stadt auf dem Großparkplatz ein neues Einkaufszentrum bauen zu lassen. In der Folge möchte die Stadtverwaltung den Straßenzug Volkers Hof attraktiver gestalten und besser an die südlich parallel verlaufende Fußgängerzone anbinden. Im Entwurf des neuen Finanzierungsplans ist außerdem viel mehr Geld als bisher für Umgestaltungsarbeiten im Bereich Rehrbrinkstraße, Altenhofstraße, Glockenstraße und für den Bereich rund um den Ziegenteich vorgesehen.

Nordstadt : Sozialer Zusammenhalt ist das Ziel

Das Sanierungsprogramm für die Nordstadt soll künftig vor allem auf solche Projekte ausgerichtet werden, die den sozialen Zusammenhalt im Quartier fördern, wie Stadtplanerin Anastasia Krylova dem Bauausschuss erläuterte. Eines der größten Bauprojekte der nächsten Jahre könnte dabei die Umgestaltung des gesamten Straßenzuges der Goethestraße zwischen der Einmündung in die Rehrbrinkstraße und dem Gänsefußweg im Osten sein. Aus dem noch grob zusammengestellten Finanzierungsplan geht hervor, dass in den nächsten Jahren auch Klimaschutzprojekte und Maßnahmen „zur ökologischen Aufwertung des Wohnumfelds“ viel mehr Bedeutung erhalten sollen als in den zurückliegenden Jahren des Förderprogramms.

Von Andreas Kannegießer