Barsinghausen

Die Corona bedingte Talsohle ist durchschritten, dank harter Arbeit geht es wieder bergauf, und schon ab November wird richtig durchgestartet. So lauten sinngemäß Bilanz und Vorschau des Vorstands von Unser Barsinghausen. Mit mehrmonatiger Verspätung trafen sich die Mitglieder des Stadtmarketingvereins am vergangenen Donnerstagabend zur Jahresversammlung und bekamen in der Kulturfabrik Krawatte auch präsentiert, welches große Event im kommenden Jahr wieder auf der Agenda steht.

Lockdown aktiv gestaltet

Nach eigenen Angaben haben die vielen Barsinghäuser Gewerbetreibenden zahlreiche gute Ideen realisiert und großes Engagement bewiesen, um die Schäden, die Pandemie und Lockdowns angerichtet haben, möglichst gering zu halten. Der Vorsitzende Hendrik Mordfeld erinnerte an die Zeit ab vergangenem November: „Wir hatten aus dem ersten Lockdown gelernt und den zweiten sowie die Zeit danach sehr aktiv gestaltet.“ Die Liste der zahlreichen Aktionen war lang: Laternenglanz in den Schaufenstern der City-Geschäfte, den Lieferdienst „Basche bringts“, das Schmücken der Innenstadt mit österlichem Blumenschmuck sowie ab dem Frühjahr die mehrmonatige Aktionsreihe „Basche blüht auf“ mit zahlreichen Kunst- und Kulturaktionen, Fotowettbewerben und dem Food-Truck-Event im Juli. Einige, wie der Lieferdienst seien nicht gut angenommen worden, andere wie „Kunst in der Stadt“, als Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke in den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte ausgestellt hatten, hätten eine sehr positive Resonanz hervorgerufen. „Das waren tolle Ideen“, sagte Mordfeld und fasste die Meinung des Vorstands so zusammen: „Solche Veranstaltungen sollten sehr viel öfter stattfinden.“

Broschüre wurde überarbeitet

Der zweite verkaufsoffene Sonntag mit dem Tag der Ortsteile habe „den Bann gebrochen“. „Da haben wir alle gemerkt, dass wir etwas vermisst hatten. Das war fast schon wieder wie früher“, lobte der Vorsitzende die Veranstaltung und die Stimmung unter den Besuchern.

Nicht mehr so wie früher ist hingegen die Broschüre „Barsinghäuser Kulturtermine“. Der Kunst- und Kulturkalender, der online verfügbar ist und zugleich als gedrucktes Heft einmal im Quartal erscheint, wurde insbesondere in der Printausgabe grundüberholt. Dafür habe es ja ausreichend Zeit gegeben, merkte Mordfeld an. „Leider mussten wir das Heft lange Zeit nicht drucken, weil es einfach nichts zum Abdrucken gab.“

Laternenumzug und Weihnachtsdorf zu „95 Prozent sicher“

Nun blicke der Verein sehr optimistisch nach vorne. So sagte Mordfeld bezüglich des für dieses Jahr noch ausstehenden dritten verkaufsoffenen Sonntags am 7. November: „Die Zeichen, dass wir dann endlich auch wieder den großen Laternenumzug durch die Innenstadt aufleben lassen können, stehen sehr gut.“

Ebenso sei man „zu 95 Prozent sicher“, dass auch das Weihnachtsdorf am Thie wieder öffnen dürfe. Das kleine Hüttendorf musste, genau wie der Laternenumzug, im vergangenen Jahr abgesagt werden.

MoWi im Mai oder September

Bereits frühzeitig auf das kommende Jahr verschoben hatte der Stadtmarketingverein seine Ausstellung für Mobilität und Wirtschaft (MoWi), die alle zwei Jahre mit Tausenden von Besuchern stattfindet und eigentlich 2021 wieder dran gewesen wäre. Anstatt wie ursprünglich vorgesehen, werde nun doch keine Agentur die Organisation übernehmen. Stattdessen habe der Vorstand – auf Vorschlag des ehemaligen MoWi-Organisators Walter Krull – entschieden, Jennifer Gäfke, ehemalige Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Max Matthiesen und aktuell bei der Staatsanwaltschaft Hannover beschäftigt, als Organisatorin zu verpflichten. Ihr zur Seite stellen werde der Verein den ehemaligen Wirtschaftsförderer der Stadt, Thomas Müller.

Ein erstes Treffen zu den Vorbereitungen für die MoWi ist laut Mordfeld für den 13. Oktober geplant, die Akquise beginnt im November und soll Ende Februar 2022 abgeschlossen sein. Den Termin für die MoWi wollen Unser Barsinghausen und das MoWi-Organisationsteam zunächst mit den örtlichen Autohändlern abstimmen, die ebenfalls bei der Ausstellung vertreten sind. „Unser Wunsch ist der Mai“, erklärte Mordfeld, nannte aber den September als Alternative. Zur Not müsse dann der Tag der Ortsteile ausfallen.

Die drei Termine für die verkaufsoffenen Sonntage wurde ebenfalls abgestimmt. Sie sind am 20. März (Frühlingsmarkt), 18. September (Herbstmarkt/Tag der Ortsteile) und 6. November (Novembermarkt/Laternenumzug).

Wahlen: Nur eine Umbesetzung

Vorstandswahlen gab es während der Versammlung ebenfalls – mit minimalen Veränderungen: Die langjährige Kassenführerin Margret Gödeke tauschte ihr Amt mit Daniel Viebahn und ist nun dessen Stellvertreterin. Mordfeld wurde als Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt wie Karin Dörner als stellvertretende Vorsitzende, Andreas Goltermann als Schriftführer und Jochen Brun als dessen Stellvertreter.

Von Mirko Haendel