Barsinghausen

Die Polizei hat während des Barsinghäuser Stadtfestes am Wochenende eine deutliche Steigerung bei der Zahl der Aggressions- und Gewaltdelikte im Vergleich zu den Vorjahren registriert. Nach Mitteilung des Barsinghäuser Polizeikommissariats sind bisher 34 Fälle von Körperverletzung, Beleidigungen und Sachbeschädigungen sowie tätliche Angriffe und Beleidigungen von Einsatzkräften aufgenommen worden. Diese Zahl könne sich noch erhöhen, weil es häufig nach dem Fest noch Nachmeldungen gebe, sagt der Leiter des Kommissariats, Ludger Westermann.

Im vergangenen Jahr waren laut Polizei beim Stadtfest 18 Gewalt- und Aggressionsdelikte registriert worden. Im Jahr 2017 waren es 22 und 2016 immerhin 25 Fälle. Der zuletzt rückläufige Trend hat sich also deutlich umgekehrt.

Viele Taten schon Freitagabend

Auffällig sei diesmal, dass es bereits am Freitagabend viele Delikte gegeben habe, berichtet Westermann. Das sei in diesem Ausmaß in den Vorjahren nicht festzustellen gewesen. Eine Erklärung für die hohe Zahl der Delikte hat die Polizei nicht. Spürbar gewesen sei „eine aggressive Grundstimmung gegen unsere Einsatzkräfte“, sagt der Kommissariatsleiter. Das sei vermutlich dem heißen Wetter in Verbindung mit dem Alkoholgenuss geschuldet. Mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad im Verlaufe der Abend- und Nachtstunden habe diese Stimmung deutlich zugenommen.

Westermann verweist gleichzeitig aber auf die große Zahl der Stadtfestbesucher. Die Zahl der Delikte mache deutlich, dass gemessen an der Gesamtzahl der Besucher „nur ein kleiner Teil mit diesen Fehlverhaltensweisen in Erscheinung trat“.

Einsatzkonzept bewährt sich

„Aus meiner Sicht hat sich das polizeiliche Einsatzkonzept durch offene Polizeipräsenz bewährt“, betont Westermann. Dies werde insbesondere an der hohen Zahl der ermittelten Tatverdächtigen zu Gewalt- und Aggressionsdelikten deutlich. Die Beamten hatten etliche Täter festgenommen und gegen diese Platzverweise oder Aufenthaltsverbote ausgesprochen, um deren weitere Teilnahme am Stadtfest zu verhindern.

Die zehn als gewaltbereit bekannten Personen, die bereits im Vorfeld des Festes mit polizeilichen Aufenthaltsverboten belegt worden waren, sind während der Riesenfete von den Einsatzkräften nicht wahrgenommen worden. Auch jene, die während des laufenden Stadtfestes mit einem weiteren Teilnahmeverbot belegt wurden, seien danach nicht erneut polizeilich aufgefallen, berichtet der Kommissariatsleiter.

Sonntagabend verläuft ruhiger

Der Stadtfestausklang am Sonntagabend ist im Vergleich mit den beiden Vortagen deutlich ruhiger verlaufen. Zu einem heftigen Streit zwischen zwei Frauen ist es demnach gegen 19.20 Uhr im Bereich der Bergamtstraße gekommen. Dort wurde laut Polizei eine 27-jährige Barsinghäuserin von einer ebenfalls aus Barsinghausen stammenden 46-jährigen Frau zunächst beleidigt und dann mit dem Tod bedroht. Gegen 21.30 Uhr fiel den Beamten ein 44-jähriger Barsinghäuser mit seinem Fahrrad auf der Wilhelm-Heß-Straße auf. Bei der Kontrolle des Radfahrers ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 2,57 Promille.

Stadt lässt Autos abschleppen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat während des Stadtfestes, wie angekündigt, geparkte Fahrzeuge abschleppen lassen, die an mit Halteverboten gekennzeichneten Rettungswegen abgestellt waren. An der Deisterstraße wurden an dem vorübergehend ausgeschilderten Taxenstand mehrfach geparkte Fahrzeuge abgeschleppt, am Sonntagabend gegen 20 Uhr gleich drei.

Am vorübergehend eingerichteten Taxenstand an der Deisterstraße werden am Sonntagabend gleich drei Autos abgeschleppt. Quelle: Andreas Kannegießer

Insgesamt seien neun falsch geparkte Autos abgeschleppt und auf einen Firmenhof nach Bantorf transportiert worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Besitzer der Fahrzeuge war dies mit erheblichen Kosten verbunden: Die Abschleppfirma stellte mindestens 234 Euro in Rechnung, am letzten Stadtfesttag kam überdies noch einen Sonntagszuschlag hinzu.

Von Andreas Kannegießer