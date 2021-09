Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen kann und wird bei Bedarf sofort Menschen aufnehmen, die jetzt aus Afghanistan fliehen müssen. Die Stadt hatte bereits im August eine Familie aufgenommen, die noch rechtzeitig aus Kabul ausgeflogen werden konnte. Insgesamt leben derzeit 35 Flüchtlinge aus Afghanistan im laufenden Asylverfahren in Barsinghausen. Das sind aber alles Flüchtlinge, die nicht im Kontext der jüngsten Ereignisse in Afghanistan nach Deutschland gekommen sind, sondern die schon vorher hier waren.

Genug Kapazitäten

Bund und Land haben die Zuweisungszahlen wegen der Ereignisse in Afghanistan pauschal erhöht. Insoweit sei im Rahmen der allgemeinen Verteilung auch in Barsinghausen mit Flüchtlingen von dort zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Rechnerisch muss Barsinghausen im dritten Quartal 130 neue Flüchtlinge aufnehmen. Tatsächlich, hatte Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf neulich im Sozialausschuss gesagt, werden es wohl nur knapp 100 werden.

Lesen Sie auch: Stadt Hannover bringt die ersten Flüchtlinge aus Afghanistan in Schulzentrum Ahlem unter

Von den Kapazitäten her, so Wolf, sei das bisher alles noch kein Problem. In den Unterkünften ist noch Platz. Aktuell leben 235 Flüchtlinge aus etwa 30 verschiedenen Nationen in Barsinghausen. Die meisten kommen aus Afghanistan, dem Irak, dem Sudan, Somalia und Syrien. Im Stadtgebiet gibt es drei Gemeinschaftsunterkünfte: an der Einsteinstraße in Kirchdorf, am Rottkampweg in Egestorf und an der Hannoverschen Straße in Barsinghausen. Zudem hat die Stadt acht Wohnungen angemietet, in denen Flüchtlinge leben.

Von Jennifer Krebs