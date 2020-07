Im April hatten Unbekannte zwei Birken am Steinradweg in Egestorf vergiftet, nun bittet die Stadt Barsinghausen auf großen Plakaten an den abgestorbenen Bäumen um Mithilfe aus der Bevölkerung. „Wir wollen nichts unversucht lassen, um die Täter zu ermitteln“, sagt Rainer Bernsdorff vom Tiefbauamt der Stadt Barsinghausen.