Die Stadt Barsinghausen will künftig mehr personelle Ressourcen in den Bereich der Wirtschaftsförderung stecken. Erstmals seit Jahrzehnten soll die Wirtschaftsförderung künftig von einem Mitarbeiter mit einer Vollzeitstelle in der Verwaltung wahrgenommen werden. Die Ausschreibung läuft, Bewerbungen sind noch bis zum 23. August möglich.

„Wir hatten die Stelle schon lange im Stellenplan, die Besetzung stand aber nie ganz oben auf der Liste“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. Er hatte sich jahrelang selbst im Zusammenspiel mit dem Leiter des Stabes, Stefan Müller, sowie Experten der Bauverwaltung um die Wirtschaftsförderung in Barsinghausen gekümmert. Davor war die Aufgabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SGB) delegiert, deren Geschäftsführer Peter Dörries war mit einem 50-prozentigen Stellenanteil für die Wirtschaftsförderung zuständig.

Lange Erfahrung verlangt

Seit Frühjahr 2018 hatte die Stadtverwaltung zudem den erfahrenen Praktiker Thomas Müller mit im Team. Der 72-jährige promovierte Ingenieur hatte sich zunächst im Rahmen eines kleinen Stundenkontingents quasi ehrenamtlich und zuletzt mit einer Teilzeitstelle um die Wirtschaftsförderung gekümmert. Lahmann lobt die „tollen Ideen und das tolle Engagement“ Müllers, der aber in absehbarer Zeit kürzertreten wolle.

In ihrer Ausschreibung sucht die Verwaltung eine Kraft mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung und langjähriger Erfahrung im Bereich der Wirtschaftsförderung. Die Stelle wird nach Entgeltgruppe E 12 bezahlt, vergleichbar mit dem Gehalt eines städtischen Amtsleiters. Das entspricht – je nach Dienstalterseinstufung – einem Bruttogehalt von bis zu 5800 Euro monatlich.

Tourismus wird immer wichtiger

Wichtige Aufgabe des Wirtschaftsförderers sei die Bestandspflege in Kontakt mit den heimischen Unternehmen, erläutert der Bürgermeister. Darüber hinaus gehe es um die Pflege von Netzwerken und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in der Region, die im Bereich Wirtschaftsförderung aktiv seien – etwa mit der Gesellschaft Hannoverimpuls.

Auch um den Tourismus und die Naherholung solle sich der künftige Wirtschaftsförderer kümmern, betont der Bürgermeister. „Dieser Bereich gewinnt immer mehr an Bedeutung.“ Es gelte, die Kooperation mit den Nachbarkommunen rund um den Deister zu intensivieren, etwa für die gemeinsame Vermarktung von Angeboten. „Da sind wir schon auf einem sehr guten Weg.“ Als weitere Aufgaben sind in der Stellenausschreibung die Beratung für Existenzgründer, Fördermittelanträge sowie Innovationen für die örtlichen Unternehmen genannt.

Die neue Stelle für Wirtschaftsförderung wird – wie die Aufgabe bisher – zunächst im Verantwortungsbereich von Stabsleiter Stefan Müller angesiedelt sein. Allerdings sei es Sache des neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin, wie der Stab künftig organisiert werde, betont Müller. Am 1. November wählen die Barsinghäuser Bürger ihr neues Stadtoberhaupt.

