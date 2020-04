1,1 Millionen Euro Kosten: Stadt lässt altes Industriegleis erneuern

Barsinghausen

Noch in diesem Jahr will die Stadt Barsinghausen mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten für das städtische Industriegleis zwischen der S-Bahnstrecke Hannover-Haste und dem Gewerbegebiet Reihekamp beginnen. Bis 2024 plant die Stadtverwaltung eine Erneuerung der insgesamt rund 1,5 Kilometer langen Gleisstrecke in fünf Bauabschnitten mit Gesamtkosten von etwa 1,1 Millionen Euro.

Baubeginn auf 275 Metern

Für den ersten Abschnitt, der einen 275 Meter langen Bereich zwischen der Weiche östlich der Bahnbrücke Hannoversche Straße und dem Überweg Im Knickfelde umfasst, rechnet die Stadt mit Kosten von 200.000 Euro. Die Landesnahverkehrsgesellschaft beteiligt sich an dieser ersten Sanierungsetappe mit einem Zuschuss von maximal 105.922,50 Euro.

Vorgesehen sei für den ersten Sanierungsabschnitt, das Herzstück der Weiche am Abzweig von der Deisterstrecke auf das Industriegleis zu ersetzen. Zudem werden die Schienen und Schwellen komplett erneuert, der Schotter jedoch nur teilwiese.

Bewilligung bis Ende 2020

Weil die konkreten Bauplanungen noch nicht begonnen haben, kann die Stadt laut Bürgermeister Marc Lahmann derzeit keine Angaben zum Start der Arbeiten und zur Bauzeit machen. Fest steht jedoch: „Weil der Bewilligungszeitraum für den Zuschuss am 31. Dezember 2020 endet, muss die Teilmaßnahme bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein“, erläutert der Bürgermeister.

Deutliche Abnutzungsspuren haben dem nahezu 70 Jahre alten Industriegleis mächtig zugesetzt. Ohne gründliche Reparatur- und Sanierungsarbeiten sei die Betriebssicherheit der Gleisanlage mittelfristig nicht mehr zu gewährleisten, urteilt die Stadtverwaltung. In diesem Fall drohe eine Stilllegung der Gleisstrecke.

Zwei Firmen nutzen das Gleis

Derzeit nutzen noch zwei Betriebe gegen eine Gebühr das Industriegleis: die Firma Primagas und das Stahlhandelsunternehmen Knauf Interfer ( Deltastahl). Mindestens dreimal pro Woche erhält Deltastahl laut Stadtverwaltung eine Warenlieferung über die Schiene. Im Jahr 2018 sei Material mit einem Gesamtgewicht von 35.000 Tonnen transportiert worden. Ursprünglich war auch das Industriegebiet mit den Motorenteile-Herstellern zwischen Barsinghausen und Großgoltern an die Gleisverbindung angeschlossen. Mittlerweile endet die Strecke jedoch auf dem Gelände von Deltastahl.

Für die Bauabschnitte in den Jahren 2021 bis 2023 rechnet die Stadt mit Kosten von jeweils 200.000 Euro sowie abschließend im Jahr 2024 mit 300.000 Euro. Beteiligt sich die Landesnahverkehrsgesellschaft erneut mit einer Förderung von bis zu 75 Prozent der Nettobaukosten, könnte die Stadt mit einem Zuschuss von insgesamt 693.000 Euro für alle fünf Abschnitte rechnen.

Von Frank Hermann