Barsinghausen

Die Stadtverwaltung hat 60 mobile Luftfilter für Schulen in Barsinghausen bestellt. Der Verwaltungsausschuss des Barsinghäuser Rats hat die dafür benötigten finanziellen Mittel bereitgestellt. Die Luftfiltergeräte kosten 134.000 Euro. Mit Förderung bleiben etwa 62.000 Euro Eigenanteil für die Stadt übrig. „Die Lieferung erfolgt in Kürze“, teilt die Stadt Barsinghausen auf Anfrage mit.

Verschiedene Geräte getestet

Die Lisa-Tetzner-Schule (LTS) und das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) hatten im Vorfeld zwei unterschiedliche Geräte ausprobiert. Dabei sollte vor allem getestet werden, ob sie leise genug sind, um im Unterricht eingesetzt werden zu können. Manche Geräte sind nahezu unhörbar, andere dagegen störend laut. Der kleinere Luftfilter fiel beim Testeinsatz bezüglich seiner Lautstärke durch. Das andere, etwas größere Gerät sei hingegen gut geeignet, befanden die Schulen.

Baudezernent Ingo Ellerkamp hatte es vor Kurzem im Schulausschuss noch einmal deutlich gesagt: Es sei aktuell in keiner Weise zu leisten, aus dem Stand alle Schulgebäude in Barsinghausen mit fest installierten Lüftungsanlagen nachzurüsten. Der nachträgliche Einbau sei aufwendig und teuer.

34 Schulräume schlecht zu lüften

Die Stadt Barsinghausen hat sich ihre Schulen angesehen. Das Ergebnis: 34 Räume an der Lisa-Tetzner-Oberschule, am Hannah-Arendt-Gymnasium und an der Bert-Brecht-Förderschule sind schlecht oder überhaupt nicht zu belüften. Ein Stoßlüften durch weit geöffnete Fenster ist hier nicht möglich. Unter diesen Voraussetzungen fördern Bund und Land die Anschaffung von Luftfiltergeräten.

Die Erhebung, so die Stadtverwaltung, sei auf Grund der Einstufung des Umweltbundesamtes vorgenommen worden. Das Umweltbundesamt teilt Schulräume aus innenraumhygienischer Sicht in drei Kategorien ein: Räume mit guter Lüftungsmöglichkeit, wo sich etwa das Fenster weit öffnen lässt, Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit, weil das Fenster zum Beispiel nur kippbar ist, und nicht zu belüftende Räume.

Nach der Ermittlung des benötigten Bedarfs hatte die Stadt von Herstellern Angebote eingeholt. Spannende Frage dabei: Wie schnell können die Hersteller liefern? Die Stadtverwaltung betont hier, dass nur Filter-Fabrikanten angefragt wurden, die innerhalb von vier bis sechs Wochen liefern können. Bei vielen Herstellern, die momentan mit mobilen Luftfiltern werben, muss man mit mehreren Monaten Lieferzeit rechnen.

Zu spät dran?

So oder so: Für die Kommunalpolitiker in Barsinghausen, die zuletzt viel Kritik am langsamen Tempo der Stadt geäußert hatten, kommt die Anschaffung ohnehin viel zu spät. Die Stadt habe Zeit verschwendet. „Es wird nicht besser, wenn wir das Problem vor uns herschieben“, hatte Roland Zieseniß (CDU) im Schulausschuss kritisiert und auf die Nachbarstadt Gehrden verwiesen. Dort wurden im August die ersten Luftreiniger bestellt. Warum müsse Barsinghausen das Rad neu erfinden? Auch Günter Gottschalk (SPD) und Ulrike Westphal (Grüne) hätten sich eine deutlich schnellere Entscheidung gewünscht. „ Barsinghausen hängt hintendran!“

Von Jennifer Krebs