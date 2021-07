Barsinghausen

Ein weiteres Bauvorhaben der Stadt Barsinghausen im Zuge ihres ehrgeizigen Kita-Nothilfeplanes ist gestartet: An der Deisterstraße auf dem rückwärtigen Grundstücksteil der Bert-Brecht-Schule entsteht zurzeit ein Zweigruppen-Kindergarten. Weil das Gebäude aus vorgefertigten Bauelementen zusammengefügt wird, kommen zumindest die Rohbauarbeiten zügig voran.

In der vergangenen Woche haben Bauarbeiter die Wandelemente für den neuen Kindergarten gesetzt. Binnen weniger Tage waren dann auch die Decken und die Dachdämmung fertig montiert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das rasche Bautempo gleich zu Beginn ist nach den Worten von Architekt Jochen Florian vom beauftragten Planungsbüro Kontext Architekten deshalb möglich, weil komplett vorgefertigte Module in Holzbauweise eingesetzt werden.

Mithilfe eines Krans sind in der vergangenen Woche die ersten Wandelemente des neuen Kindergartens aufgestellt worden. Quelle: Stadt Barsinghausen

Vier Monate Bauzeit?

Die neue Einrichtung ist Teil des sogenannten Kita-Nothilfeplanes, mit dem die Stadtverwaltung mit erheblichen Anstrengungen innerhalb von drei Jahren fast 400 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Barsinghausen an den Start bringt. In dem Gebäude an der Deisterstraße sollen nach der Fertigstellung 50 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen betreut werden.

Nachdem die Wand- und Deckenelemente des Gebäudes montiert sind, wird nun laut Architekt Florian mit den Fassadenarbeiten und dem Innenausbau begonnen. Der Ingenieur rechnet damit, dass die Außenhülle des Gebäudes für den neuen Kindergarten in rund vier Monaten fertiggestellt sein wird.

Nothilfeplan: Abschluss ist absehbar

„Damit liegt auch bei dieser Einrichtung ein großer Teil des Weges bis zur Eröffnung hinter uns“, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf. Dasselbe gelte auch für den gesamten Kita-Nothilfeplan. Die Stadt Barsinghausen habe es in sehr kurzer Zeit geschafft, die Zahl der Betreuungsplätze um fast 30 Prozent zu steigern. „Das ist aus meiner Sicht sehr beeindruckend“, sagt der stellvertretende Verwaltungschef.

Mit dem Rohbaustart für die Kita an der Deisterstraße sei für die Stadtverwaltung das Ende dieses Projektes wie auch des gesamten Kita-Nothilfeplanes absehbar, ergänzt Claudius Reich, der Leiter des städtischen Kinderbetreuungsamtes. Auch die Personalsuche für die neue Einrichtung sei sehr erfolgreich verlaufen. „Das Team ist komplett und hoch motiviert. Wir warten nur noch auf den Startschuss“, sagt Reich.

Von Andreas Kannegießer