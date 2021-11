Barsinghausen

Halten die Sportvereine aus der Deisterstadt an den Entdeckertagen fest, um wieder mehr Mitglieder für den Vereinssport zu gewinnen? Nach Angaben des Sportrings sprechen sich die Vereine für eine Wiederholung dieser Werbe- und Imagekampagne aus – möglichst in einem zweijährigen Rhythmus und eventuell in Verbindung mit dem Tag der Ortsteile oder mit der Kinder- und Jugendmesse ChiB. Nun will der Sportring als Interessenvertretung der 34 sporttreibenden Vereine im Stadtgebiet die Möglichkeiten für regelmäßige Sportentdeckertage ausloten.

Mitgliederrückgang stoppen

Zum ersten Mal hatte der Sportring solche Entdeckertage organisiert, um den rasanten Mitgliederschwund als Folge der Corona-Krise zu stoppen. Im Jahr 2020 gingen den Barsinghäuser Sportvereinen rund 900 Mitglieder verloren, die Gesamtzahl sank von 9500 auf 8600. Die zweiwöchigen Entdeckertage von Ende August bis Mitte September sollten dazu beitragen, wieder mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Vereinssport heranzuführen.

Dazu gab es eine große Auftaktveranstaltung mit 17 Vereinen, die sich im Schulzentrum Am Spalterhals einem Publikum präsentierten. In den folgenden Wochen stellten sich 20 Vereine mit ihren Angeboten dezentral auf den jeweiligen Vereinsanlagen vor – und luden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Positive Rückmeldungen

Von allen beteiligten Vereinen hat der Sportring jetzt eine Einschätzung zu den Sportentdeckertagen abgefragt und um Anregungen für eine mögliche Neuauflage gebeten. Elf Vereine gaben eine Antwort mit zumeist positiven Rückmeldungen. „Wir haben keinen Verein gehört, der in Zukunft bei solch einer Gemeinschaftsaktion nicht mehr mitmachen will“, sagt Martin Wildhagen, Vorstandsmitglied im Sportring und einer der Hauptorganisatoren der ersten Sportentdeckertage.

Für die Vereine sei es bei einer Fortführung wichtig, sich mit dezentralen Angeboten direkt auf den eigenen Anlagen an Interessenten richten zu können. „Die Leute wollen vor Ort die jeweiligen Disziplinen ausprobieren. Dazu benötigen zum Beispiel die Schützenvereine oder auch der Calenberger Canoe Club ihre eigenen Infrastruktur“, erläutert der Sportring-Vorsitzende Berthold Kuban.

Mitmachaktionen wichtig

Ohnehin seien Mitmachaktionen wichtig für den Erfolg bei potenziellen Neueinsteigern. „Denn die Leute wollen sich selbst in den sportlichen Disziplinen ausprobieren und herausfinden: Ist das etwas für mich“, betont Kuban. Dieses Prinzip gelte auch bei einer zentralen Auftaktveranstaltung in Form einer Sportmesse: „Da reicht es nicht aus, hinter einem Tisch mit Infozetteln zu sitzen und ein paar Fanartikel zu verkaufen. Die Stände mit Schnupperangeboten sind für das Publikum viel reizvoller.“

Der Sportring-Vorsitzende Berthold Kuban macht sich für Sportentdeckertage im zweijährigen Rhythmus stark. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Ob und inwieweit sich die Sportentdeckertage bei den Vereinen durch neue Mitglieder bemerkbar machen, lasse sich wohl erst auf mittlere Sicht einschätzen. Immerhin gebe es positive Signale unter anderem vom Schützenverein aus Langreder, vom TSV Groß Munzel und vom VSV Hohenbostel. Der VSV meldete laut Kuban immerhin rund 20 Neueintritte.

Für die Zukunft sprachen sich die befragten Vereine dafür aus, die Sportentdeckertage alle zwei Jahre auszurichten. Denkbar sei zudem eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendmesse Children in Basche (ChiB) oder mit dem Tag der Ortsteile. „Allerdings: „Wir müssen auch sehen, was wir uns als Sportring leisten können. Ohne Sponsoren können wir keine großen Sprünge machen“, sagt Berthold Kuban und beziffert die Kosten für die ersten Sportentdeckertage auf rund 4500 Euro.

Von Frank Hermann