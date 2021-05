Barsinghausen

Die Sportvereine im Barsinghäuser Stadtgebiet haben während der Corona-Pandemie deutlich an Mitgliedern verloren. Auf Initiative des Sportrings Barsinghausen wollen sie nun nach einer Strategie suchen, um die Krise möglichst schnell hinter sich zu lassen, wenn der Trend zu deutlich sinkenden Infektionszahlen anhält.

Die größten Einbrüche bei den Mitgliederzahlen mussten während der Krise die großen Mehrspartenvereine hinnehmen, wie Sportring-Vorsitzender Berthold Kuban berichtet. Während Ende 2019 in den 36 Mitgliedsvereinen des Sportrings noch rund 9300 Sportlerinnen und Sportler registriert waren, ist deren Zahl bis Ende 2020 auf rund 8670 gesunken. Auch 2021 ist noch keine Trendwende in Sicht, weil Vereinssport über Monate hinweg so gut wie unmöglich war.

Erhebliche Probleme

Nach Kubans Worten gibt es für den Abwärtstrend bei vielen Sportvereinen gleich mehrere Ursachen: Einerseits fehlten Neueintritte, die übliche Fluktuation gehe aber weiter. „Und manche Eltern stellen die Vereinsmitgliedschaft ihrer Kinder in Frage, wenn keine Leistung geboten werden kann.“

Der Sportring kann die vom Landessportbund (LSB) kommunizierten Zahlen zu Mitgliederrückgängen von angeblich nur wenigen Prozent in Niedersachsen nicht nachvollziehen. „Das spiegelt nicht das wider, was bei den Mehrspartenvereinen gerade passiert“, so Kuban. Etwas leichter hätten es kleinere Einspartenvereine wie etwa Schützenklubs mit ihrem besonderen Zusammenhalt. „Die haben das nicht so gemerkt.“

Ungewissheit über Hallensport

Der TSV Barsinghausen laut seines Vorsitzenden Klaus-Jürgen Dallmann zehn Prozent seiner Mitglieder eingebüßt und zählt nun noch rund 950 Sportler. „Außer Heulen und Jammern können wir nicht viel anbieten zurzeit“, sagte Dallmann bei einem Besuch von Regionsrätin Christine Karasch (CDU) im Waldstadion. Die Bewerberin um das Regionspräsidentenamt hatte zuvor gemeinsam mit Kuban auch Gespräche mit den Vorständen des TSV Egestorf und des TSV Kirchdorf über die aktuelle Situation geführt.

Immerhin, so berichtete Dallmann, laufe der Sportbetrieb ganz langsam wieder an. Tischtennis etwa und Tanzen seien in festen kleinen Gruppen wieder möglich, ebenso das Fußballtraining für Jugendliche in Kleingruppen. Ungewiss sei noch, wann Hallensport wieder möglich sein werde.

Lob für städtische Programme

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung sei bei der Auslegung der Corona-Bestimmungen für Sportvereine „außerordentlich vorsichtig“, sagte Dallmann, keine der Regeln werde zugunsten der Vereine gedehnt. Lob für Politik und Verwaltung gab es dagegen angesichts der mittlerweile drei Corona-Hilfsprogramme, die die Stadt zugunsten notleidender Vereine aufgelegt hat. „Das ist gut gelaufen, die Stadt hat uns sehr unterstützt“, sagte Dallmann.

Der Sportring und die Vereinsvorstände sind sich aber einig: Trotz öffentlicher Hilfen im Einzelfall bleibt am Ende wohl ein Minus in den Kassen der Sportvereine übrig, weil Beitragseinnahmen dauerhaft fehlen. Dass die ausgetretenen Mitglieder nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder zu gewinnen sind, bezweifeln die Verantwortlichen. Schon seit vielen Jahren sinke die Mitgliederzahl der großen Vereine stetig, sagte Dallmann. „Ein Erfolg wäre jetzt, wenn wir unsere aktuelle Mitgliederzahl halten könnten.“

Einsparpotenzial für Vereine ist begrenzt

Gleichzeitig ist das Einsparpotenzial für Sportvereine eher gering. Die Unterhaltungskosten für die Sportanlagen bleiben unverändert. „Und Sparen bei den Übungsleiterkosten geht auch nicht, weil die Trainer sonst zu den kommerziellen Studios abwandern“, sagte Dallmann.

Der Sportring wirbt derzeit bei den Vereinen dafür, den Neustart für den Vereinssport nach der Pandemie mit einer großen, gemeinsamen und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung zu begehen. Nach Kubans Worten könnte Ende August der richtige Zeitpunkt sein – „wenn die Infektionszahlen unverändert sinken“. Im Rahmen der Veranstaltung könnten die Vereine ihre sportlichen Angebote präsentieren, wünscht sich der Sportring-Vorsitzende. Im Anschluss könnte es – unter dem Motto „bewegte Wochen“ – zum Beispiel Schnupperangebote bei den Vereinen geben. Der Sportring sei bereit, den Veranstaltungsrahmen zu organisieren und etwa für die Werbung zu sorgen, sagte Kuban. „Aber die Vereine müssen Angebote machen.“

Von Andreas Kannegießer