Mitte März hatte der Barsinghäuser Sportring wegen der beginnenden Corona-Pandemie die beiden Sportlerehrungen für die im vergangenen Jahr besonders erfolgreichen jugendlichen und erwachsenen Athleten aus Barsinghausen abgesagt. Nun wird die Sportlerehrung nachgeholt – allerdings in einer gemeinsamen Veranstaltung für Jugendliche und Erwachsene und in wesentlich kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant.

Die Sportlerehrung beginnt am Freitag, 11. September, um 18 Uhr im Barsinghäuser Zechensaal. Der Sportring und die Verlagsgesellschaft Madsack als Mitveranstalterin haben sich auf ein Veranstaltungskonzept verständigt, das den Infektionsschutz in den Mittelpunkt stellt. Mit von der Partie sind insgesamt nur rund 70 Personen im Zechensaal – neben dem Organisationsteam nur jeweils die drei erstplatzierten Einzelsportler in jeder Wertungskategorie sowie eine Begleitperson. Für die beiden Mannschaften des Jahres gilt, dass nur höchstens drei Vertreter sowie der jeweilige Trainer im Saal sein werden.

Rahmenprogramm muss entfallen

Die Veranstalter haben auf die Einladung von Gästen, Sponsoren, Vereins- und Ratsvertretern sowie weiteren Personen bewusst verzichtet. Auch das sonst bei den Sportlergalas übliche musikalische und unterhaltende Rahmenprogramm mit anschließendem Essen wird es dieses Mal nicht geben.

Ausgezeichnet werden Athleten in sechs Kategorien: der Sportler und die Sportlerin des Jahres, die Mannschaft des Jahres, der Jugendsportler und die Jugendsportlerin des Jahres und die Jugendmannschaft des Jahres 2019. Die Sportler des Jahres waren im Februar und März von den Lesern von HAZ und Neuer Presse in einer Onlineabstimmung gewählt worden, nachdem eine Jury aus Vorstandsmitgliedern des Sportrings zuvor aus allen Vorschlägen aus den Sportvereinen eine Vorauswahl getroffen hatte.

