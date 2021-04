Es gibt Widerstand gegen den Vorschlag der Barsinghäuser Stadtverwaltung, die Bert-Brecht-Förderschule an ihrem jetzigen Standort an der Schulstraße zu belassen. Die CDU/FDP-Gruppe befürchtet hohe Sanierungskosten und tendiert bei der Standortfrage offenbar zum Schulzentrum Am Spalterhals.