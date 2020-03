SoVD-Ortsverband Barsinghausen hat einen neuen Vorstand

Barsinghausen

Die Anspannung ist Ursula Bothe, der scheidenden Vorsitzenden des Barsinghäuser Ortsverbands des Sozialverbands Deutschland (SoVD), während der Jahresversammlung anzumerken gewesen. Nervös fasste sie sich immer wieder an ihr blau-weiß gestreiftes Oberteil. Die Erlösung folgte schließlich nach der Wahl des neuen Vorstands. Das bisherige Team hatte bereits frühzeitig angekündigt, nicht wieder anzutreten. Und anders als in vielen Vereinen oder SoVD-Ortsverbänden fand sich eine neue Führungsriege. Petra Stahlhut übernahm den Vorsitz.

Stahlhut tritt „in große Fußstapfen “

Die 44-jährige verheiratete Mutter von zwei Kindern betonte nach ihrer Wahl, dass sie „in große Fußstapfen“ trete. „Hoffentlich sind sie nicht zu groß“, ergänzte sie mit leicht verunsicherter Stimme. Doch schnell war Bothe, die inzwischen deutlich erleichtert und fröhlicher wirkte, zur Stelle, um warme Worte Richtung Stahlhut loszuwerden. „Wir machen die Fußstapfen schon passend. Ich bin an deiner Seite“, sagte sie.

Bothe führte acht Jahre lang den SoVD-Ortsverband an, gehörte seit 1996 in wechselnden Funktionen zum Vorstandsteam. Mit 80 sollte nun aber Schluss an vorderster Front sein. Das hatte sie schon im vergangenen Jahr angekündigt. Es war aber lange offen, ob sich ein Nachfolger finden lässt. „Das waren zuletzt sehr emotionale Wochen für mich“, sagte Bothe nach der Versammlung. „Nicht, weil ich nicht mehr Vorsitzende bin. Ich habe gezittert, ob es bei uns weitergehen kann.“ Für die rüstige Seniorin ist der SoVD ein Teil ihres Lebens. „Wir haben hier etwas Tolles aufgebaut“, betonte sie. „Ich war immer für die Leute da.“

Persönliches Schicksal hat Bothe motiviert

Aber warum ist sie eigentlich so engagiert gewesen – und will das auch weiterhin bleiben? „Ich hatte einen schwer kranken Mann und damals keine Hilfe. Ich weiß, was die Menschen in solchen Situationen benötigen“, erklärte sie. Ihre Augen funkelten, sie sprach plötzlich mit noch mehr Leidenschaft als ohnehin schon. „Ich habe die Zeit, warum sollte ich es also nicht machen und mich engagieren? Wenn ich für die Leute was erreiche, macht mich das stolz.“

Bothe bleibt dem Vorstand als Schatzmeisterin erhalten. Als ihr Stellvertreter fand sich nach langem Suchen John Kunnemann. Stellvertretende Vorsitzende ist jetzt Brigitte Meyer, die insgesamt schon 33 Jahre ehrenamtlich im SoVD tätig ist. Helge Stahlhut, der Mann der neuen Vorsitzenden, ist neuer Schriftführer. „Das Amt bekleide ich auch schon bei der Feuerwehr in Göxe“, erklärte er.

Barsinghäuser trotzen dem Trend

Dass die Barsinghäuser einen Vorstand mit nahezu komplett neuer Besetzung zusammenbekommen haben, erstaunte Jürgen Mroz, den SoVD-Kreisvorsitzenden Hannover-Land. Er bezeichnete Barsinghausen als „positive Ausnahme“. Schließlich seien andere Ortsverbände – beispielsweise in Hohenbostel, Bantorf, Goltern und Egestorf – daran gescheitert, Ehrenamtliche für die Führung zu finden. Mroz lobte zudem die vielen anwesenden Mitglieder – 98 waren es diesmal. „Normal drücken sich die Leute immer, weil sie befürchten, sie könnten gewählt werden. In Basche ticken die Uhren anders“, sagte er.

Stahlhut, die in einem sozialen Beruf tätig war und behinderte Jugendliche während einer Ausbildung begleitete, möchte als Vorsitzende die Zahl der Mitglieder von 936 – 16 weniger als zu Beginn 2019 – gern wieder in den vierstelligen Bereich bringen. Um das zu erreichen, möchte sie ein noch besseres Netzwerk mit anderen Vereinen in der Umgebung aufbauen. Sie hofft, weitere jüngere Mitglieder gewinnen zu können.

