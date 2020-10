Barsinghausen

Hans Kilp und Bernd Völkers spazieren gelassen durch die Barsinghäuser Fußgängerzone. Von allen Ecken werden die beiden Marktmeister gegrüßt, andere winken. Die Stimmung auf dem Wochenmarkt am Sonnabend ist entspannt. „Es funktioniert alles im Grunde sehr gut“, sagt Kilp zufrieden.

„Zu Beginn der Pandemie waren wir etwas eingeschränkt“, blickt er zurück. Es habe ein begrenztes Angebot gegeben. Kleidungs- und Blumenhändler etwa durften rund vier Wochen lang nicht vor Ort ihre Waren anbieten. „Diese Regelung wurde dann aber schnell wieder aufgehoben.“ Derzeit gibt es zwölf Stände am Sonnabend und sogar 35 am Donnerstag.

Anzeige

Der Markt ist trotz der steigenden Corona-Fallzahlen gut besucht. Quelle: Janna Silinger

Denn ein Wochenmarkt lebt von seiner Vielfalt und werde so für Besucher attraktiv, so die Marktmeister. Um für alle Beteiligten die bestmögliche Sicherheit zu garantieren, hat die deutsche Marktgilde, die für die Organisation in Barsinghausen mitverantwortlich ist, eine eigene Schutzverordnung ausgearbeitet. Sie gilt zusätzlich zu den vom Land beschlossenen Maßnahmen, so Kilp.

Marktmeister leisten Aufklärungsarbeit

Diese Schutzverordnung sieht unter anderem die Maskenpflicht vor. „Das ist bei jedem Zugang zum Markt auch ausgeschildert“, sagt Völkers. Und damit die Besucher sich daran halten, arbeiten die beiden gemeinsam mit Ordnungsamt und Polizei stetig an der Aufklärungsarbeit. Immer mal laufe jemand ohne Maske zwischen den Ständen entlang. „Wir sprechen die Leute dann direkt an“, sagt Völkers. „Da muss man sich auch schon mal Sachen anhören, die gehen unter die Gürtellinie.“

Der Wochenmarkt in Barsinghausen ist auch in der Corona-Pandemie gut besucht. Das bestätigt Florian Glusa, der dort seit eineinhalb Jahren Biogemüse verkauft. Quelle: Janna Silinger

Die meisten reagieren jedoch freundlich, setzten die Maske dann direkt auf. „Manchmal vergisst man das ja auch einfach“, sagt Kilp. „Überzeugungsverweigerern sagen wir dann, dass sie bitte nicht herkommen sollen.“

Dass trotz der vielen Regeln noch immer so viele Kunden auf den Wochenmarkt gehen, erklären die beiden Männer so: „Es sind Freiluftveranstaltungen. Das ist der wesentliche Vorteil“, sagt Kilp. Niemand muss sich durch enge Supermarktgängen drängen, um seinen Einkauf zu erledigen. Das hätte sich auch in den vergangenen Wochen nicht geändert. Es kämen genauso viele Besucher wie zuvor, als die Zahl der bestätigten Corona-Fälle noch deutlich geringer war.

Kerstin Schmidt freut sich über viele Kunden. Quelle: Janna Silinger

Markt ist mehr als ein Ort zum Einkaufen

Außerdem seien Märkte mehr als nur ein Ort, um Lebensmittel zu erwerben. „Sie gelten als Treffpunkt“, sagt Kilp. Die Kunden würden sich miteinander und mit den Verkäufern unterhalten, die sie häufig schon viele Jahre kennen. „Natürlich auf Abstand“, sagt Völkers. Aus den beiden Gründen – frische Luft und Treffpunkt – könne man seit Beginn der Pandemie sogar eine Umsatzsteigerung feststellen.

Das kann zum Beispiel Florian Gusa bestätigen. Er verkauft seit eineinhalb Jahren Biolebensmitteln. „Es ist alles draußen, die Leute halten sich an die Regeln“, sagt er. Ein Grund, warum es gut läuft. Auch in den vergangenen Wochen habe er trotz der wieder steigenden Corona-Zahlen keinerlei Veränderungen bemerkt. „Es waren jetzt sogar in den Ferien mehr Leute hier als sonst. Man merkt, dass viele einfach zu Hause bleiben, anstatt zu verreisen“, sagt er zufrieden.

Diesen Eindruck teilt Kerstin Schmidt, die seit mehr als 13 Jahren Blumen auf dem Markt verkauft. „Zu Beginn, als ich vier Wochen nicht kommen durfte, da bin ich durch die Hölle gegangen“, erinnert sie sich. Doch inzwischen läuft alles wieder ziemlich gut. Nur vereinzelt gebe es mal aggressive Menschen, die sich weigern, eine Maske aufzusetzen.

Stressig seien nur „die sich ständig ändernden Richtlinien“

Die meisten hätten sich daran gewöhnt, sagt auch Pascal Opitz, der als Fischhändler seit mehr als 15 Jahren Fisch auf dem Markt verkauft. „Das Geschäft läuft trotz der Pandemie gut. Ich kann mich nicht beklagen“, sagt er. Das einzige, was ihn stresse, seien die sich ständig ändernden Richtlinien. „Das ist turbulent.“

Pascal Optiz kann sich nicht beklagen: Sein Fischstand wird stets gut besucht. Quelle: Janna Silinger

Und die Haltung der meisten Barsinghäuser Marktbesucher? Gelassen, entspannt, optimistisch. „Ich gehe hier ganz frei mit Maske rum und fühle mich sicher“, sagt etwa eine Frau, die als Stammkundin schon seit vielen Jahren dort einkauft. „Wenn sich alle an die Regeln halten, dann klappt das.“

Und das wird es künftig – davon sind auch Völkers und Kilp überzeugt. Niemand kann wollen, dass es wieder einen Lockdown gibt. Deshalb gelte es jetzt, Vorsicht walten zu lassen. Dann bleibe vor allem bei einem Markt unter freiem Himmel das Infektionsrisiko doch ziemlich gering.

Von Janna Silinger