So halten die Mentoren in der Corona-Krise Kontakt zu ihren Lesekindern

Der Vorstand vom Mentor-Verein geht nicht davon aus, dass sich die Mentoren vor den Sommerferien wieder mit ihren Lesekindern persönlich treffen dürfen und lesen können. Und danach? Auch das kann der Verein jetzt noch nicht sagen. „Wir sind mit den Schulen in Kontakt“, sagt Barsinghausens Mentor-Vorsitzende Ursula Barz, „aber derzeit können wir nur die weitere Entwicklung abwarten.“

90 Leselernhelfer und zehn Schulen

Die Barsinghäuser Mentor-Gruppe besteht zurzeit aus 90 ehrenamtlichen Männern und Frauen, die dabei helfen möchten, dass Kinder Spaß am Lesen entwickeln und damit auch ihre schulischen Leistungen verbessern. Der Verein arbeitet mit zehn Schulen in Barsinghausen und Rodenberg zusammen.

Trotzdem in Kontakt bleiben

Der Verein Mentor versucht so gut es geht, mit der jetzigen Situation umzugehen. Einige Mentoren haben tolle Ideen entwickelt, um den Kontakt zu ihrem Lesekind trotzdem zu halten. So werden aus Zeitungen Bilderrätsel und Wortspiele ausgedruckt und an die Gartenpforte gehängt, in den Briefkasten gesteckt oder per E-Mail verschickt. Auch die Kinderzeitung, die der Verein abonniert hat und jede Woche an die Mentoren versendet wird wurde an die Lesekinder weitergegeben.

Sitzung per Videochat

Die Sitzungen des Mentor-Vorstands finden nun per Videokonferenz statt. Außerdem fasst der Verein Beschlüsse per E-Mail oder Brief. Nach einer Gesetzesänderung dürfen diese jetzt in schriftlicher Form gefasst werden. Die Mitgliederversammlung, die eigentlich im März geplant gewesen war, musste wegen Corona abgesagt werden.

Von Jennifer Krebs